Партизана "Атеш" мобілізували до ЗС РФ у Москві: як він допоможе ЗСУ (фото, відео)

Агент партизанського руху збиратиме розвідувальну інформацію про розміщення протиповітряної оборони на території РФ, розповіли в підпіллі.

Партизан мобілізувався до Збройних сил Російської Федерації через військкомат у Москві. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Агент "Атеш" мобілізувався в Росії через московський військкомат", — йдеться у повідомленні.

У підпіллі розповіли, що партизан записався до лав ЗС РФ для того, аби провести розвідку в одній із частин ППО у столиці Росії. Зокрема, він збиратиме розвідувальну інформацію про розміщення російської протиповітряної оборони. В результаті це допоможе українським військовим результативніше завдавати удари по військових об'єктах у Росії та "наблизить падіння путінського режиму", вважають в "Атеш".

Українське підпілля закликало росіян приєднатися до партизанського руху "Атеш" та боротися з путінським режимом.

Нагадаємо, 7 грудня стало відомо про те, що українські партизани завербували російських військових у Курську (Росія). Вони допомагатимуть партизанському руху "Атеш" з розвідкою військових об'єктів на території військової частини №11262, а партизани підтримуватимуть їх.

6 грудня в "Атеш" розповіли про стеження за роботою російського військкомату в Раменському. Один із місцевих військкоматів намагався виконати квоту "на поповнення числа контрактників", проте партизани зафіксували, що від установи виїхали майже порожні автобуси з 2-3 мобілізованими.

8 грудня підпілля зафіксувало новий маршрут, який використовують ЗС РФ для перевезення особового складу до Джанкоя в Криму. Зокрема, росіяни прибувають на вокзал автотранспортом та потягами.