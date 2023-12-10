Поранені, палестинці та вагітна: у ГУР повідомили про завершення евакуації із сектору Гази

За даними розвідки, загалом вдалося врятувати і вивезти в безпечне місце 315 осіб. Проводилися місії за дорученням президента Володимира Зеленського в кілька етапів.

Евакуацію українців із сектору Гази, яка тривала останні кілька тижнів, було офіційно завершено. У Головному управлінні розвідки Міноборони (ГУР МО) розкрили деякі деталі операції.

За даними представників відомства, заходи з порятунку українських громадян із зони бойових дій можна назвати успішними.

Евакуаційні місії організовували ГУР МО і МЗС України за дорученням президента Володимира Зеленського. За кілька етапів у безпечне місце вдалося вивезти 315 осіб.

Серед них є 304 українці, 2 палестинці та 9 громадян Молдови.

"Серед врятованих із сектору Гази — двоє осiб із пораненнями, онкохвора, вагітна, а також двоє громадян, які координували українських воєнних розвідників безпосередньо в зоні конфлікту. Продовжуємо служити Україні заради безпеки", — йдеться в повідомленні ГУР МО.

У ГУР МО поділилися деталями евакуації українців із сектору Гази Фото: Головне управління розвідки Міноборони України

Війна між ХАМАС та Ізраїлем: на якому етапі протистояння

Анонімні чиновники з адміністрації президента США заявляють, що нинішня фаза наземної операції Ізраїлю в Газі, яка сконцентрована на південній частині сектору, може тривати ще кілька тижнів і завершитися в січні.

Далі Єрусалим може застосувати менш інтенсивну стратегію, яка буде сфокусована на конкретних бойовиках і лідерах ХАМАС.

9 грудня повідомлялося, що в Газі відбулася масова здача в полон бойовиків ХАМАС. Вони кинули зброю і почали роздягатися. Деякі з них навіть розкрили плани керівництва, йдеться в матеріалі The Times of Israel.

Нагадаємо, 8 грудня повідомлялося, що українка розповіла про порятунок від ХАМАС на музичному фестивалі. Дівчина в день нападу думала, що не зможе вибратися. Деякий час вона думала, що загинув її чоловік, оскільки бачила, як бойовики вбили її друзів.