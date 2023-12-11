Запустили вісім балістичних ракет: ЗС РФ атакували Київ (фото)

Російські військові могли запустити ракети по Києву з північного напрямку — Брянської області РФ. Українська протиповітряна оборона знищила всі цілі, розповіли в Повітряних силах.

У ніч з 10 на 11 грудня Збройні сили Російської Федерації завдали ракетного удару по Київській області. Про це повідомили в Повітряних силах ЗС України в Telegram.

"За попередньою інформацією, близько 4:00 11 грудня 2023 року російські окупанти завдали ракетного удару по Київщині", — йдеться у повідомленні.

У ПС наголосили, що протиповітряній обороні вдалося знищити вісім повітряних цілей, які летіли по балістичній траєкторії у напрямку Києва.

Попередньо ворог запустив вісім балістичних ракет з північного напрямку — Брянської області РФ. Усі цілі були знищені зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Центр".

У ПС додали, що також окупанти атакували Україну безпілотними літальними апаратами типу Shahed, які запустили з Чауди та Бельбека в тимчасово окупованому Криму.

"Усього зафіксовано пуски 18 ударних БПЛА Shahed-136/131", — йдеться у повідомленні.

Протиповітряна оборона знищила всі ворожі дрони в зоні відповідальності повітряного командування "Південь", більшість — у Миколаївській області.

ЗС РФ атакували Київ: що відомо

За повідомленням КМДА, близько 4:15 у Києві була оголошена повітряна тривога.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за повідомленням очевидців у Голосіївському районі уламки ракети пошкодили дах житлового будинку. Також у Дарницькому районі виникла пожежа в недобудованій будівлі через падіння уламків ракети, її оперативно загасили. Тоді як ще один уламок упав на газон, пожежі та пошкоджень у будинках поруч немає.

"Четверо людей — всі дорослі — постраждали в Дарницькому районі внаслідок ракетної атаки ворога. Медики надали їм допомогу на місці", — сказав Віталій Кличко.

З його слів, також уламок ракети виявили на території магазину-складу в Дарницькому районі, обійшлося без пожежі та пошкоджень.

Нагадаємо, у ніч з 7 на 8 грудня російські військові атакували Україну за допомогою ракет. За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, РФ застосувала ракети після тривалої паузи, зокрема тип озброєння був той, який вдалося накопичити — Х-101/Х-55.

8 грудня радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів, що ворог вдаватиметься до геноцидної практики взимку — атакувати крилатими надзвуковими ракетами чи дронами цивільне населення, чи об'єкти критичної інфраструктури.