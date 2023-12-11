Російські війська кинули на штурм Авдіївки рідкісний БТР-90 "Росток" (відео)

БТР "Росток" – це перша російська розробка бронетранспортера з часів розвалу СРСР. Машина зберігалась в музеї на Кубинці й існує в одиничних екземплярах.

Українські військові під час оборонних дій під Авдіївкою розбили російську колону техніки. Серед втрачених машин був помічений рідкісний БТР-90 "Росток". Про це стало відомо з відео 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Бійці ЗСУ розбили окупантів під час штурмових дій в районі Красногорівки. Серед бронетехніки оглядачі ідентифікували БТР-90 "Росток", який було покинуто. Також поруч з бронетранспортером стоїть сильно пошкоджений броньовик АМН-590951.

Відео зафіксовано на тимчасово окупованій території. Відтак росіяни мають можливість евакуювати БТР-90 "Росток", якщо його не уразять безпілотником. Перша поява "Ростока" на фронті була зафіксована у жовтні 2023 року.

Для Росії БТР-90 є першою розробкою після розвалу СРСР. Його створив "Горьківський автомобільний завод" у 1994 році. У РФ прийняли на озброєння "Росток" у 2008 році, а серійне виробництво планували розпочати у 2011 році. Серійне виробництво не почалося через зміну концепції озброєнь Сухопутних військ. До того ж почалися роботи над іншим БТР, який зараз відомий під назвою БТР-82А. Машина вийшла дешевшою та ефективнішою за "Росток".

БТР-90 в музеї в Кубинці

Відомо, що усього було виготовлено декілька зразків БТР-90. Вони зберігались в музеї у Кубинці, ймовірно, звідти й зняли машини для бойових дій. Особливістю БТР-90 є можливість розвертатись на місці, бо колеса можуть повертатись в різні боки. Підвіска 8 коліс незалежна, а коробка передач гідромеханічна.

Нагадаємо, 10 грудня стало відомо, що ЗСУ знищили російський БТР з системою РЕБ РП-377.

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