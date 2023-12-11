В українських військових зʼявилась танкетка Wiesel: чим вона унікальна (фото)
На невелику бойову машину з гусеницями можна встановити пускову установку протитанкової ракети TOW та малу масу. Демілітаризований Wiesel можна купити навіть в онлайн-магазині.
В телеграм-каналах розповсюдили світлину танкетки Wiesel TOW, яка знаходиться на озброєні однієї з бригади ЗСУ. Про це повідомляє Defense Express.
На світлині засвітилась авіадесантна танкетка Wiesel у варіанті з протитанковою ракетою TOW. Її виготовляла Німеччина. Ймовірно, для української армії придбали демілітаризовану версію машини. Їх можна придбати в спеціалізованих онлайн-магазинах.
Wiesel має особливі характеристики:
- маса — 2,9 тонни;
- екіпаж — 2-3 бійці;
- довжина корпусу — 3,55 метра;
За час серійного виробництва в Німеччині виготовили близько 350 таких машин у версіях під ПТРК TOW та 20-мм автоматичну гармату. На балансі Бундесверу є 102 машини під протитанковий комплекс. Наразі німецька армія переходить на іншу машину Boxer з ліцензійною версією ізраїльського ПТРК Spike LR.
Танкетка — це легка броньована машина, яка відрізняється від інших бронемашин невеликою масою й слабким бронюванням. Основне призначення танкеток — підтримка легкої піхоти або розвідки. Wiesel є однією з останніх машин в своєму класі, бо від них поступово відходять через вразливість.
Нагадаємо, у квітні у Великій Британії вперше випробували три важкі безпілотники, серед яких був і Wiesel від Rheinmetall.
10 грудня в ЗСУ показали на озброєнні польський самохідний міномет Rak калібром 120-мм.