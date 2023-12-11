"Розгромлено глибоко законспіровану мережу": у Криму затримали 18 українських агентів, — ЗМІ

У Росії затриманих "агентів" звинуватили у вчинення п'яти диверсій, десятьох осіб засудили, розповіли журналісти.

У тимчасово окупованому Криму нібито розгромлено "глибоко законспіровану мережу" агентів українських спецслужб. Про це повідомило російське видання "РИА Новости" з посиланням на ФСБ.

"У Криму розгромлено створену під контролем Заходу глибоко законспіровану мережу агентів українських спецслужб", — йдеться у повідомленні.

У росЗМІ наголосили, що нібито на півострові запобігли вчиненню 14 диверсійно-терористичних актів. Також було нібито затримано 18 "агентів та посібників Києва", причетних до вчинення п'яти диверсій. Зокрема, десять осіб уже засуджено.

Журналісти зазначили, що нібито цілями запланованих атак були окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов, голова окупаційної Державної ради Криму Володимир Константинов, проросійський блогер Олександр Таліпов та колишній депутат України Олег Царьов.

Нагадаємо, 8 грудня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що українські спецслужби, СБУ та ГУР контролюють внутрішній простір РФ за допомогою агентських мереж. З його слів, Україна знає, де перебувають особи, які зрадили країну, що вони роблять та чим живуть. Зокрема, вони платитимуть "найбільшу ціну".

8 грудня представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів, що основна мета рейдів в тимчасово окупований Крим полягає у зборі інформації та виконанні диверсійних завдань. Він зазначив, що є публічна інформація щодо кількості рейдів, проте насправді їх було більше.