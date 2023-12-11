Шантажем і погрозами: росіяни планують відбирати земельні ділянки українців, — ЦНС

Координатори підпілля наголосили, що окупанти погрожують не лише "націоналізувати" територію українців, а й усе, що на ній побудовано.

Російські окупанти планують провести інвентаризацію та "націоналізувати" земельні ділянки тих українців, які відмовилися переоформлювати право власності. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією ЦНС, аби зареєструвати відповідне право власності, згідно з окупаційним законодавством, необхідно отримати паспорт РФ.

"Тому ворог фактично проводить політику шантажу на тимчасово окупованих територіях", — наголошують у повідомленні.

Також координатори підпілля зазначили, що росіяни погрожують не лише відбирати землю українців, а й усе, що на цій ділянці побудовано.

"Кожен, хто допомагає ворогу відбирати власність українців, сам буде позбавлений майна, адже конфіскація майна є однією з мір покарань за колабораціонізм", — додають у ЦНС.

Нагадаємо, раніше в Центрі національного спротиву повідомляли, що на тимчасово окупованих територіях росіяни планують дітей віком від 14 років направляти на військову підготовку, а від 16 років — готувати до мобілізації

5 грудня в ЦНС розповіли, що на тимчасово окупованих територіях ворог розбудовує мережу мілітаризованих клубів для українських підлітків. "Центр військово-спортивної підготовки" відкрили на базі псевдоколеджу в Луганську.

Також 24 листопада стало відомо, що російські окупанти змушують студентів фейкових медичних навчальних закладів допомагати військовим ЗС РФ, які отримали поранення. Старшокурсників відправляють на роботу у військові госпіталі як на практику.