ЗС РФ кинули на штурм 79 ОДШБр одразу 19 одиниць броньованої техніки: ЗСУ показали бій (відео)

Українські десантники у бою знищили майже 79% ворожої техніки, яка йшла на штурм. На відмінно спрацювали протитанкові розрахунки бригади.

На Таврійському апрямку російські окупанти постійно штурмують позиції миколаївських десантників. Нещодавно на штурм ворог кинув одразу 19 одиниць броньованої техніки. Про це повідомила пресслужба 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Українські десантники із 79-тки продемонстрували потужну бойову роботу під час атаки окупантів бронетехнікою.

"Ворог не полишає спроб прорвати оборону позицій 79 ОДШБр, щодня кидаючи проти миколаївських десантників значну кількість піхоти та броньованої техніки. На відео продемонстровано один з бойових епізодів, коли ворог кинув на штурм позицій бійців 79-ки одразу 19 одиниць броньованої техніки, з яких 15 бронемашин десантниками було знищено чи пошкоджено", — йдеться в повідомленні.

Штурм окупантів пішов не за планом, а ворожа техніка палала та горіла після влучної роботи протитанкових розрахунків.

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