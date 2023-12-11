Єменські хусити атакували БПЛА французький фрегат у Червоному морі (фото)

Проіранські проксі запустили з перервою у 2 години безпілотники по фрегату Languedoc. Екіпаж корабля застосував зенітні комплекси для захисту.

Французький фрегат D643 Languedoc був атакований двома безпілотниками під час патрулювання Червоного моря. Про це повідомляє France 24.

Генеральний штаб повідомив, що у неділю фрегат Languedoc, який розгорнутий в Червоному морі, відкрив вогонь по двох безпілотниках. Вони були випущені з узбережжя Ємену. Цілі вдалося успішно уразити. Атаку здійснили підтримувані Іраном проксі. Подія відбулася близько 20:30 та 22:30 за Гринвічем. Дрони летіли конкретно в бік французького фрегата.

Для перехоплення цілей застосували ракети класу "земля-повітря" Aster 15, які призначені для захисту від загроз малої та середньої дальності, повідомили джерела журналістів.

Місце інциденту Фото: CNN

9 грудня єменські проксі заявили, що будь-які кораблі, що прямують до ізраїльських портів, будуть атаковані через продовження бойових дій в секторі Гази. ХАМАС назвав таку заяву "сміливою та мужньою".

В Міністерстві закордонних справ заявили, що фрегат збив безпілотники в межах законної оборони, а єменські хусити здійснили напад. У виданні зазначають, що інцидент стався на тлі інших актів піратства та нападів з боку іранських проксі в Ємені – це свідчить про "тривожне зростання" кількості посягань на свободу судноплавства в Червоному морі. Тому в МЗС закликали припинити напади.

Нагадаємо, 27 листопада єменські хусити запустили дві балістичні ракети в бік есмінця ВМС США USS Mason.

16 листопада в ISW писали, що єменські хусити загрожують ізраїльським кораблям у Червоному морі.