"Дуже погано вийшло": ЗСУ на Запоріжжі заманили ЗС РФ в пастку муляжами танків, — соцмережі

Безпілотник окупантів нібито зафіксував кілька залишених танків Leopard та БМП. Росіяни вирішили "затрофеїти" західну техніку.

На Запоріжжі російські окупанти потрапили в пастку ЗСУ. Їх заманили муляжами броньованої техніки. Про це пише російський телеграм-канал "Кремлевская табакерка".

Зазначається, що НП сталася минулого тижня в районі Вербового на Мелітопольському напрямку. Безпілотник окупантів нібито зафіксував кілька танків Leopard та західних БМП. Росіяни вирішили "затрофеїти" залишену західну техніку.

"Як тільки хлопці підійшли на місце, їх щільно накрили вогнем артилерії", — розповів пабліку один із військових ЗС РФ.

Згодом виявилося, що "залишена техніка" була муляжами, зробленими з металу та гуми.

Зазначається також, що окупантам дісталося від своїх. В той момент, коли вони підібралися до української техніки, їх зафіксував дрон ЗС РФ і "колеги" відкрили дружній вогонь.

"Дуже погано вийшло, хлопці потрапили і під наш вогонь, і під український", — розповідає джерело "Табакерки" в ЗС РФ.

В результаті загинули 19 військових, ще семеро поранені. Втрачено дві одиниці техніки.

Окупанти проводять розслідування і шукають винних в інциденті.

Нагадаємо, що над Чорним морем 5 грудня Сили оборони збили російський літак Су-24М. Окупанти заявляють, що це було зроблено із "незрозумілої, але далекобійної" системи ППО.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині офіцер РФ розстріляв свого командира і підстрелив ще одного солдата. Усі троє російських військових — бійці 1 батальйону 1218 мотострілецького полку Збройних сил РФ.