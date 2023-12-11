"Наче нас народили на убій": боєць ЗСУ жорстко висловився про мобілізацію в Україні

На фронті зараз воюють військові з різних куточків Україні, і ніхто з них теж не був народжений для війни, каже боєць.

В Україні багато чоловіків призивного віку, але вони ховаються від мобілізації в той час, коли на фронті залишаються бійці, які захищають країну вд ворога вже майже 2 роки. Водночас згуртованість суспільства призвела б до більших успіхів на фронті. Про це в інтерв’ю каналу ТСН сказав командир роти 79 ОДШБ, Народний Герой України, кіборг Юрій Соболєв.

"Є багато людей, які повинні йти в армію, а вони никаються. Якби всі згуртувалися і пішли, нас було б більше. Було б більше успіхів, руху. А вони с**ть. Ніхто не народжений для війни. У всіх є маленькі діти", — сказав Юрій Соболєв.

Юрій Соболєв на передовій

Він також зазначив, що на фронті зараз воюють хлопці з різних куточків Україні і ніхто з них теж не був народжений для війни.

"Вони так кажуть, що існує таке відчуття, що ми, Збройні Сили України, які тут перебуваємо, які мобілізовані, старі контрактники, нові контрактники — нас народили на убій?" — задається питанням військовий.

Юрій Соболєв: що відомо

Під час оборони Донецького аеропорту десантник Юрій Соболєв служив у 79-й десантно-штурмовій бригаді. Він на своєму БТРі вивозив з летовища сотні поранених бійців. За свою мужність боєць отримав звання Народний герой України.

Нагадаємо, що Україна має значний мобілізаційний потенціал. На фронт можна відправити, принаймні, 50 або 100 тисяч українських правоохоронців. Для вирішення цього питання достатньо лише зменшити квоту на бронювання для правоохоронних відомств.

Раніше повідомлялося, що вручення повістки не означає те, що чоловіка відразу заберуть на фронт. Оскільки спочатку відбувається уточнення даних, медогляд, після чого видається мобілізаційне розпорядження, а далі людину відправляють на навчання.