"Витрати зросли": законодавці ЄС звернуться до Конгресу США щодо України, — ЗМІ

У листі європейських політиків до американських конгресменів ідеться про те, що перемога Росії у війні проти України додасть сміливості "нашим ворогам у всьому світі".

Понад сотня високопоставлених законодавців Європейського союзу мають намір надіслати до Конгресу США спільний лист із закликом надати Україні додаткову військову допомогу. Про це пише Reuters 11 грудня.

Повідомляється, що звернення буде надіслано 12 грудня. Його підписали політики щонайменше 17 європейських держав, серед яких Франція, Німеччина, Італія, Польща та Ірландія.

У виданні вважають, цей крок є ознакою зростаючої стурбованості в Європі щодо подальшої американської підтримки Києва.

Європейські депутати згадали про те, що представники обох партій США протягом багатьох років закликали ЄС взяти на себе більше відповідальності за свою безпеку. Політики зазначили, що "згодні з цим законним проханням".

"Перемога Путіна додасть сміливості нашим ворогам у всьому світі: вони спостерігають і сподіваються, що ми втомлюємося. Українці воюють, тому нам не доведеться це робити", — йдеться в листі.

За даними журналістів, групу європейських законодавців очолив французький депутат Бенджамін Хаддад. У своєму зверненні політики підкреслюють, що країни Європи зробили на підтримку України такий самий внесок, як і Вашингтон.

"Військові витрати зросли по всій Європі. Однак американська військова допомога має вирішальне значення і невідкладна", — заявили в ЄС.

Нагадаємо, у середу, 6 грудня, законопроєкт, що передбачає виділення коштів на допомогу Україні у сфері безпеки, було заблоковано в Сенаті США. У республіканській партії не підтримали законопроєкт, оскільки з нього було виключено більш жорсткі заходи з контролю над імміграцією на кордоні США з Мексикою.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс в інтерв'ю від 11 грудня закликав країни Європи задуматися про те, як гарантувати власну безпеку самостійно. За його словами, не можна продовжувати чекати, що США завжди приходитимуть на допомогу.