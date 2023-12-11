Як Росія платитиме репарації Україні: посол з особливих доручень МЗС пояснив механізм

Посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич назвав дві складові, без яких повна відповідальність Росії за війну проти України не настане.

Міжнародний суд ООН, який є відправною точкою для запуску процесу репарацій, має ухвалити рішення стосовно компенсації з боку конкретної держави. Подробиці повідомив "Суспільному" Антон Кориневич, посол з особливих доручень МЗС України та агент України в Міжнародному суді ООН.

Він назвав Міжнародний суд ООН певною мірою початком для розгляду питання компенсацій. Інстанція розглядає порушення конкретних конвенцій, а не взагалі. Відповідно репарації стосуватимуться недотримання цих конвенцій.

"Міжнародний суд ООН — це точкова річ щодо компенсацій", – пояснив дипломат.

Антон Кориневич зазначив, що існує й ширший трек створення компенсаційного механізму. Представники Міністерства юстиції наразі вже досягли значних результатів на цьому треку, зокрема, створення реєстру збитків.

"Це база даних, яка буде збирати всі заявки про збитки", – наголосив посол з особливих доручень МЗС.

Діяти має й компенсаційна комісія, яка ухвалюватиме рішення щодо самих виплат, їхньої кількості. Також повинен функціонувати компенсаційний фонд, який мають наповнити компенсованими активами РФ.

Він наголосив на тому, що відповідальність Росії за війну проти України повинна бути всеосяжною та повною. Для такого результату мають ефективно працювати всі міжнародні судові органи. Як зазначив Антон Кориневич, потрібно реалізувати певні аспекти, які існують сьогодні:

відповідальність за злочин агресії;

створення компенсаційного механізму.

Дипломат наголосив на тому, що без реалізації цих позицій не зможемо говорити, що відповідальність повністю настала. Обидва механізми мають бути створені, попри усі перешкоди та протидії.

Нагадаємо, у вересні Антон Кориневич заявив, що Україна вимагатиме репарацій від РФ у Гаазі. На брифінгу в Гаазі він зазначив, що суму претензій наразі не визначено, але рішення про висунення фінансових вимог ухвалено.