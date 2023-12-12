Нове коло війни: росіяни можуть готувати наступ на цю зиму, — експерт (відео)

Ексспівробітник СБУ Іван Ступак заявив, що росіяни можуть спробувати провести наступ до кінця лютого або до середини березня. Також триватимуть атаки ракетами і дронами-камікадзе Shahed.

Українська армія займається посиленням оборони. Вона формує сили, щоб проводити наступальні операції в майбутньому. Про це в інтерв'ю "24 каналу" повідомив колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

За його словами, росіяни можуть спробувати провести наступ до кінця лютого або до середини березня. Також триватимуть атаки ракетами і дронами-камікадзе Shahed.

"Це — нове "коло". У травні закінчилася російська фаза наступу. Після цього почалася наша черга — українські військові почали наступати. Росіяни кажуть: "Тепер наша черга", — сказав Ступак.

За його словами, тепер завдання української армії — утримати удар. Для цього потрібні постачання зброї із Заходу. Тому необхідно розблокувати питання надання військової допомоги від Сполучених Штатів Америки. Крім того, це дасть сигнал Європі.

"Треба показувати європейцям, що американці з нами, і ви повинні теж наслідувати американський приклад", — зазначив Ступак.

Іван Ступак про наступ ЗС РФ

Нагадаємо, що сенатор США від штату Огайо і політик-республіканець Джей Ді Венс заявив, що ніхто насправді і не вірив у перемогу України у війні з Росією. Він упевнений, що попереду переговори. За його словами, в інтересах США — залишити частину українських територій Росії.