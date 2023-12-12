ЗС РФ зосередяться на нічних боях: у британській розвідці вказали на проблему

У Росії рідко проводять військові навчання вночі, натомість вони зводяться до стандартних, денних заходів, аби "справити враження на старших офіцерів", розповіли у відомстві.

Збройні сили Російської Федерації сконцентруються на нічних боях. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії в X (Twitter) 12 грудня.

В оборонному відомстві Британії розповіли, що російські військові скаржаться на нестачу окулярів нічного бачення.

"Наприкінці листопада 2023 року користувач соцмережі, який назвався російським військовим, що служить у Херсоні, наголосив на нестачі окулярів нічного бачення та камер для зйомки в умовах слабкого освітлення для безпілотних літальних апаратів", — йдеться у повідомлення.

Міноборони Британії наголосило, що окуляри нічного бачення займають високі позиції у списках обладнання, яке військові РФ просять у своїх сімей. Натомість українські бійці часто отримували прилади нічного бачення від міжнародних партнерів.

Крім цього, проблема РФ може мати культурний елемент, переконані у британській розвідці, оскільки рідко проводяться нічні навчання для російських військових. Натомість військові навчання зводяться до стандартних, денних заходів, аби "справити враження на старших офіцерів". Тоді як за даними росіян, Збройні сили України "пересуваються переважно вночі".

Нагадаємо, 12 грудня речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов повідомив, що російські військові формують штурмові підрозділи з офіцерів на півдні. Зокрема, загони комплектують офіцерами, що не здатні командувати підлеглими, є недисциплінованими та зі слабкою мотивацією.

Того ж дня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що ЗС РФ перекидають військову техніку в напрямку Нікольського Донецької області. З його слів, ворог може готуватися до операції в районі Вугледара.