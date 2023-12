Сербія продає майже 50 САУ Nora B52 неназваній країні: що це означає для світу, — аналітики

Сербська зброя починає конкурувати з САУ Caesar та Archer, пояснили експерти Defence Express. Конкуренція відбувається за ціною, технічними характеристиками, ринками збуту.

12 грудня експерти Defence Express звернули увагу на масовану закупівлю сербської САУ Nora B52. Майже 50 артилерійських систем купила деяка країна, сплативши за це понад 300 млн євро. На думку експертів, це свідчить про деякі зміни у світовій політиці. Свою думку вони виклали у статті на порталі DE.

У статті вказується, що про факт закупівлі стало відомо з уст президента Сербії Александра Вучича. Політик не назвав країну, лише зазначив, що вона — "не в Африці" та має президента і парламент, які мають затвердити угоду. Експерти вважають, що з вказаного факту можна зробити два висновки — про потенціал сербської зброї та про нові альянси.

Згідно з умовами контракту, вказали експерти, завод повинен випустити 48 шт. САУ Nora B52, а покупець має сплатити за це 311 млн євро. Тобто за артилерійську установку хтось готовий віддати близько 6,5 млн євро за одиницю.

Така ціна — вища за ціну на САУ Caesar виробництва Франції (4,26 млн дол.) та за ціну САУ Atmos виробництва Ізраїлю (5,74 млн дол.). Але сербська САУ все ж дешевша за САУ Archer виробництва Швеції (10,4 млн дол.). Отже, Сербія, країна з Центральної Європи й навіть не член ЄС, стала в одну низку з Францією, Ізраїлем та Швецією.

Щодо того, куди саме може надійти партія сербських САУ, то експерти точних даних не мають. Раніше говорилось, що їх начебто може отримати Алжир. Однак тепер є підозра, що вони дістануться Азербайджану, пишуть на Defence Express.

На думку експертів, подібна ситуація приводить до наступних висновків, По-перше, учасниками ринку озброєнь стають країни, які доти не відігравали суттєво ролі у даній сфері. По-друге, формуються "неочевидні стратегічні альянси" між країнами світу.

Зброя Сербії — деталі

Зазначимо, Nora B-52 — самохідна артилерійська установка, яка стріляє снарядами калібру 155 мм на відстань до 41 км. Боєзапас — 46 снарядів, екіпаж — 3-5 осіб. Початок виробництва припадає на 2007 рік. За 16 років сербську САУ купили Кіпр (24 шт.), Бангладеш (18 шт.), М’янма (30 шт.), Кенія (3 шт.). Сербська армія має на озброєнні 18 шт. Nora B-52, заявили експерти.

Між тим Сербія з перших тижнів російського вторгнення долучилась до військової допомоги Україні. У квітні 2023 року про це розповіли журналісти видання Reuters: вказали, що поставки летальної зброї були таємними. Пізніше Фокус публікував інформацію про те, що саме отримали ЗСУ. Наприклад, у червні 2023 року стало відомо про сербські міни — їх виробляє державна компанія Krušik. Крім того, Сили оборони отримали снаряди для РСЗВ: маркування з них стерли, бо тривалий час офіційно не говорили про допомогу Сербії.

Зазначимо, кілька днів тому Фокус розповідав про азербайджанську компанію, яка випускає снаряди 155 калібру для України.

Нагадуємо, видання The Times розповіло про флотилію патрульних катерів, які допомагають українцям вести бойові дії на Дніпрі. Журналісти The New York Times повідомили про перемовини між українськими та американськими військовими: вони радяться про нову стратегію на 2024 рік.