У США відреставрували єдиний екземпляр винищувача X-32A, який став героєм мемів (фото)

Компанія Boeing розробила літак X-32A для конкуренції з Lockheed Martin і її літаком X-35. Перемогли останні, а X-32A довгий час стояв просто неба на території музею.

Національний музей Повітряних сил США завершив повну реставрацію літака Boeing X-32A, який створювали для програми Joint Strike Fighter. Про це повідомляє пресслужба музею в Х (раніше твіттер).

Музей завершив повну реставрацію винищувача X-32A, який Boeing пропонував для армії США. Проте Повітряні сили обрали винищувач X-35, який зараз відомий під назвою F-35 Lightning II від компанії Lockheed Martin. Виріб від Boeing був виготовлений лише в одному екземплярі.

За весь час X-32A здійснив 66 польотів. Проте Повітряні сили віддали перевагу розробці Lockheed Martin. Винищувач Boeing надійшов до Національного музею Повітряних сил США у 2005 році, але він роками стояв просто неба. Потім його перевели в ангар, а останні три місяці проводили реставрацію.

X-32A до реставрації Фото: US Air Force Х-32А під час реставрації

Через свій чудернацький вигляд винищувач X-32A став героєм чисельних мемів через дивний повітрозабірник і "вагітний живіт". Проте серійна версія F-32 мала б інший вигляд.

Побратим X-32A, варіант X-32B з коротким зльотом і вертикальною посадкою, є ще одним демонстратором. Він здійснив 79 польотів і теж не був обраний військовими. Цей літак виставлений на вулиці в NAS Patuxent River у Меріленді й візуально теж бачив "кращі дні".

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