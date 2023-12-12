В Польщі буде новий міністр оборони: що відомо про Владислава Косіняк-Камиша

Новий голова оборонного відомства каже, що треба буде переглянути чисельні контракти на придбання зброї, а також посилювати співпрацю з НАТО.

Парламент висловив недовіру уряду премʼєр-міністру Маріушу Моравецькому. Новим головою уряду став Дональд Туск, який вже заявив, що міністром оборони стане Владислав Косіняк-Камиш. Про це повідомляє Defence 24.

13 грудня новий уряд на чолі з Дональдом Туском має дати присягу в президентському палаці. Владислав Косіняк-Камиш буде новим міністром оборони та віцепрем'єр-міністром замість Маріуша Блащака.

Як зазначають у виданні, Косіняк-Камиш вже неодноразово висловлювався про польську армію та чисельні закупівлі Міноборони. На його думку, необхідно переглянути контракти на придбання нового озброєння, можливо, деякі з них доведеться скасовувати. Проте в цілому політику відомства він вважає правильною, треба продовжувати купувати нове озброєння.

Владислав Косіняк-Камиш також вважає, що сили тероборони останніми роками показали себе ефективно, тому порадить їх підпорядкувати напряму міністру оборони. Окремо він зазначає, що у Польщі є два важливих союзи — ЄС та НАТО. Тому потрібно й надалі співпрацювати з Альянсом та збройними силами інших країн.

Політична карʼєра Косіняк-Камиша почалася у 2000 році в рядах Польської народної партії. З 2015 року він є президентом партії, а ще у 2011 році він працював міністром праці та соцполітики. За освітою він лікар з докторським ступенем. У 2020 році балотувався на пост президента, але набрав на них 2,36%.

Нагадаємо, 12 грудня Дональд Туск звернувся до Заходу щодо допомоги Україні. Також новий премʼєр каже, що є спосіб для швидкого розблокування кордону з Україною.