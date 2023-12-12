Збій у "Київстар": Жорін заявив про початок нового етапу війни в Україні

За словами українського військовослужбовця, миру і відпочинку немає і не передбачається. Захід проявляє слабкість, а українське суспільство — роз'єднаність.

Україна на порозі ще складнішого етапу в протистоянні окупаційному угрупованню РФ. Такий висновок після хакерських атак на банківські установи та мобільні мережі зробив заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін у своєму Telegram-каналі.

"Не буде ніякого миру і відпочинку. Захід проявляє слабкість, а наше суспільство — роз'єднаність. Хороші умови для наших супротивників. Путін, на відміну від учорашніх "готових боротися до кінця", не змінив своїх планів зі знищення нашої країни", — йдеться в публікації.

Максим Жорін — про новий етап війни в Україні

Нагадаємо, що в "Ощадбанку" заявили про проблеми через атаку на "Київстар". За словами представників фінустанови, складнощі з деякими послугами зникнуть тільки після того, як відновлять сервіси мобільного оператора. Відзначаються неполадки в роботі деякої частини банкоматів, POS-терміналів та інформативно-платіжних терміналів.

Також повідомлялося, що, за даними міської військової адміністрації Сум, через збій у "Київстар" буде неможливо ввімкнути тривогу. На час неполадок жителів про небезпеку попереджатимуть поліціянти та співробітники ДСНС. У Києві подібні складнощі виникнути не повинні.

За словами представника мобільного оператора Олександра Комарова, частково працює тільки фіксована мережа, але якщо нічого не зміниться, у наступні 8-12 годин і вона теж перестане працювати.