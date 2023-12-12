Не тільки спортзали та храми: у Чернівцях працівники ТЦК влаштували рейд на ринку, — ЗМІ

Авторка відео розповіла журналістам, що люди у військовій формі намагалися скрутити чоловіка, а також погрожували їй розбити телефон.

У Чернівцях люди у формі, імовірно, працівники територіального центру комплектування, прийшли вдень 12 грудня із рейдом на ринок. Відповідне відео опублікував місцевий Telegram-канал Чернівціграм.

Як можна побачити на відео конфлікт виник між працівниками та відвідувачами Калинівського ринку з декількома особами у військовій формі та цивільному одязі в балаклавах.

Зокрема, невідомі особи у військовій формі були з автоматами.

Як повідомляє видання "Новини.LIVE", покликаючись на слова очевидців, невідомі особи скрутили чоловіка, а коли той намагався вирватися, то впав зі сходів. Зрештою, він втік.

Також у коментарі журналістам авторка відео розповіла, що невідомі особи у формі погрожували їй розбити телефон і викрикували образи.

Зазначимо, що на момент написання новини Чернівецький міський ТЦК та СП й Чернівецький обласний ТЦК та СП не публікували реакцій і коментарів щодо інциденту, який стався на ринку.

Рейди ТЦК по України

Варто додати, що це вже не перший скандал із ТЦК в Чернівцях. На початку грудня в Чернівецькій єпархії ПЦУ повідомляли, що представники територіального центру комплектування забрали з-під храму священника, який ішов на богослужіння.

Утім, невдовзі ЗМІ писали, що чоловіка відпустили з військкомату. Також у коментарі журналістам у Чернівецькому обласному ТЦК та СП заявили, що нічого не знають про інцидент.

Також останнім часом у соціальних мережах публікують відео, як люди у військовій формі, ймовірно, працівники ТЦК, перевіряють повістки та вручають повістки в спортзалах різних міст України.

6 грудня ЗМІ повідомляли про рейди по спортзалах Хуста й Мукачева, раніше – в Ужгороді.

Також журналісти писали, що представники територіального центру комплектування завітали з рейдом до оздоровчого комплексу в Косино. У Спеціалізованій прокуратурі тоді повідомили, що на території комплексу затримали двох осіб, які після проходження ВЛК відмовилися від призову.

Нагадаємо, на початку жовтня в соцмережах опублікували відео, на якому видно, як співробітник ТЦК б’ють людину. Після інциденту, який стався в Тернопільській області, у військкоматі розпочали розслідування для з’ясування всіх деталей справи.

Також у листопаді ЗМІ повідомляли, що у Львові працівники ТЦК силоміць посадили чоловіка до автомобіля та поїхали. Зокрема жінку, яка намагалася "відбити" чоловіка, силоміць утримували, а після цього навіть вибили телефон із рук.