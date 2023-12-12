Кадировці видали Бахмут за Кліщіївку і "взяли штурмом" вже захоплену РФ позицію (карта)

Кадиров заявив, що його вояки захопили висоту, за яку йшли запеклі бої, проте аналітики знайшли невідповідність його слів реальній ситуації.

Бійці чеченського підрозділу "Ахмат" провели "успішний" штурм позицій ЗСУ в Кліщіївці на Донеччині. Про це в своєму телеграм-каналі заявив глава Чечні Рамзан Кадиров.

"Загін "Камертон" легендарного спецназу "Ахмат" спільно з бійцями 4-ї бригади 2-го армійського корпусу здійснив успішний штурм укріпленої висоти 204,1 на захід від Кліщіївки. В результаті противник зазнав відчутних втрат в живій силі і втік, залишивши свої позиції", — написав Кадиров.

В телеграм-каналі "Карты и стрелочки", який веде оглядач Ян Матвєєв, проаналізували відео, опубліковане Кадировим, і виявили, що бій відбувся не поблизу Кліщіївки, а в забудові Бахмута.

"В ролику показано дещо інше місце. А саме — західна околиця Бахмута, кілометрів за 3–4 від Кліщіївки на північ. Що досить легко визначається у відео. У всякому разі, це точно не Кліщіївка, там такої великої та рівної забудови немає ніде. Невеликий локальний бій на околиці Бахмута жодного значення для фронту не має, а ось за висоту на захід від Кліщіївки справді йдуть важливі бої", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Z-канали вже заявляли про захоплення цієї висоти ЗС РФ.

Нагадаємо, що бійців Третьої окремої штурмової бригади вивели з-під Бахмута Донецької області на початку грудня.

Раніше повідомлялося, що 23 листопада заступник командира 3-ї ОШБр, майор Родіон Кудряшов, заявив, що українські військові утримують ініціативу на передньому краї Бахмутського напрямку.