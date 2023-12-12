"Ми не питаємо, що якщо, ми питаємо, коли": Естонія готується до вторгнення Росії

У Силах оборони Естонії переконані, що будуть змушені захищатись від ЗС РФ. У країні вже скаржаться на "навалу" мігрантів, організовану Москвою.

В Естонії на тлі повномасштабної війни в Україні почали підготовку до вторгнення військ президента Володимира Путіна. Про це йдеться в матеріалі Express від 12 грудня.

Естонія має населення лише 1,3 мільйона осіб, а її армія складається з приблизно 4000 активних військових і 37 тисяч резервістів. Проте у країні також діють добровольчі воєнізовані формування, які входять у склад естонських Сил оборони (EDL). За даними ЗМІ, вони налічують 43 тисячі бійців. Лідери цих формувань переконані, що вторгнення ЗС РФ — лише питання часу.

"Росія хоче посилити свою могутність. На мою думку, наступне вторгнення буде. У нашій спільноті ми не питаємо, що якщо, ми питаємо, коли", — заявив лейтенант та начальник штабу EDL Крістіян Кауп.

З ним згоден і командувач Арто Реймма. На думку військового, естонці мають бути готові захищатись.

Окрім хвилювання щодо вторгнення ЗС РФ, в Естонії виникла проблема з мігрантами. Лише за тиждень в Росію повернули приблизно 30 осіб — переважно сомалійців і сирійців. Усі вони просили притулку в країні.

Естонський міністр оборони Ханно Певкур переконаний, що "наплив" мігрантів був організований Москвою.

"У Росії є прикордонна зона до 10 кілометрів, куди не можна в’їжджати без дозволу ФСБ. І ось випадково всі ці сотні мігрантів взимку опиняються на одному пункті перетину кордону у Фінляндії з велосипедами. Серйозно?", — зазначив він.

Нагадаємо, на початку грудня у прикордонному управлінні естонської поліції пригрозили Росії закриттям кордонів. Естонців закликали не їздити у РФ, щоб не опинитись "в глухому куті".

Естонський голова МЗС Маргус Тсахкна закликав організувати спецтрибунал щодо воєнних злочинів президента Росії Володимира Путіна. З його слів, ціль лідера країни-агресорки — знищити Україну, її націю та західні демократії.