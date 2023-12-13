Війська Ізраїлю почали закачувати морську воду в тунелі ХАМАСу в секторі Гази, — WSJ

За словами журналістів, бойовики використовують тунелі для маневрування, а також для зберігання ракет і боєприпасів. Крім того, там можуть утримуватися заручники.

Армія оборони Ізраїлю почала закачувати морську воду в тунелі терористів ХАМАСу в секторі Гази. Про це пише видання Wall Street Journal.

За словами анонімних американських чиновників, це є частиною інтенсивних зусиль із руйнування підземної інфраструктури, якою активно користуються терористи. Зазначається, що рішення затопити тунелі ХАМАСу перебуває на ранній стадії реалізації. Це лише один із кількох методів Ізраїлю щодо руйнування тунелів.

У матеріалі сказано, що в Міноборони Ізраїлю відмовити від коментарів цієї операції, заявивши, що дані засекречені.

Видання пише, що, за словами офіційних осіб Ізраїлю, підземна інфраструктура ХАМАСу зіграла ключову роль для терористів у боях із ЦАХАЛом. Так, бойовики використовують тунелі для маневрування, а також для зберігання ракет і боєприпасів. Крім того, там можуть утримуватися заручники.

Американські чиновники вважають, що все ще оцінюють корисність використання морської води для затоплення великої мережі тунелів. Найімовірніше, ця операція займе кілька тижнів. Початкові випробування вже проведено. Передбачається, що Ізраїль використовує поки що 7 насосів.

За словами журналістів, деякі представники Білого дому стурбовані тим, що використання морської води може бути неефективним і поставить під загрозу запаси прісної води в секторі Газа. Однак є й інша точка зору. Так, частина чиновників вважає, що цей метод може допомогти зруйнувати частини тунельної мережі ХАМАСу.

Нагадаємо, що ЗМІ також повідомляли, що США продадуть Ізраїлю тисячі танкових боєприпасів без узгодження з Конгресом. Більший пакет, як повідомляє Reuters, оцінюється в понад 500 мільйонів доларів і включає 45 тисяч снарядів для ізраїльських танків Merkava.