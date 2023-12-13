"М'ясо для війни": РФ хоче мобілізувати ще 170 тисяч осіб і відправити в Україну, — Британія

Політичний координатор Великої Британії в ООН Фергус Екерслі сказав, що РФ закуповує зброю в Ірану і КНДР, а потім використовує її для нападу на цивільне населення України.

Росія хоче мобілізувати 170 тисяч осіб для війни проти України. Про це заявив політичний координатор Великої Британії в ООН Фергус Екерслі на засіданні Ради Безпеки, повідомляє уряд Великої Британії.

За його словами, Росія закуповує зброю в Ірану і КНДР, порушуючи резолюції Ради Безпеки ООН, а потім використовує її для нападу на цивільне населення і критично важливу національну інфраструктуру України.

"Колеги! Уряд Росії не тільки відправляє в Україну величезні обсяги зброї. Він також приносить у жертву життя дедалі більшої і більшої кількості своїх громадян, щоб продовжити вторгнення, засноване на брехні", — сказав Екерслі.

Він зазначив, що з початку російського вторгнення було вбито і поранено понад 300 тисяч російських солдатів. Президент Росії Володимир Путін планує мобілізувати ще 170 тисяч осіб як "гарматне м'ясо для війни".

"Давайте не будемо забувати, що для Росії ця війна — вибір. Для України війна — запорука виживання", — сказав Екерслі.

Він зазначив, що необхідно продовжувати надавати Україні підтримку, яка потрібна для захисту її суверенної території.

Нагадаємо, що Інститут вивчення війни повідомив, що кількість загиблих приблизно відповідає числу нових мобілізованих. За словами аналітиків, якщо дані, які публікує Київ, точні, ЗС РФ втрачають на місяць більше, ніж мобілізують — 20 000 осіб. Зараз росіяни намагаються зберегти техніку, що веде до ще більших втрат особового складу.