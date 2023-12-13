Ракетна атака на Київ: кількість постраждалих зросла, ракета впала на територію лікарні

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що сталося падіння ракети на територію однієї з лікарень столиці. У кількох корпусах закладу вилетіли вікна. Загалом у Дніпровському районі постраждали 45 осіб.

Унаслідок російської ракетної атаки на Київ, яка сталася в ніч на 13 грудня, постраждали 45 осіб. Про це у себе в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, згідно з попередньою інформацією, сталося падіння ракети на територію однієї з лікарень столиці.

"У кількох корпусах закладу вилетіли вікна. Одна людина постраждала. Поліція прибула на місце, оглядають лійку на території медзакладу", — заявив він.

Також мер зазначив, що загалом у Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки постраждали 45 осіб. 18 із них госпіталізували, зокрема 2 дітей. 27 отримали допомогу медиків на місці. Серед них троє дітей.

Також Кличко заявив, що в Дніпровському районі внаслідок падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги сталося пошкодження водопровідної мережі.

Крім того, у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що стався другий за останні два дні удар високошвидкісними ракетами по столиці.

"Попередньо, як і 11 грудня, ворог застосував балістичне озброєння. Приблизно о третій годині ночі рашисти здійснили пуски ракет, найімовірніше, з північно-східного напрямку. Силами і засобами протиповітряної оборони всі ворожі цілі було знищено", — сказано в повідомленні.

Також у КМВА зазначили, що внаслідок роботи ППО, сталося падіння уламків у трьох лівобережних районах міста. Так, у Дарницькому районі виникло загоряння приватного будинку на площі 400 метрів квадратних. У Дніпровському районі сталося загоряння балкона на 7 поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку, пошкодження фасаду та вікон будинку, загорілися 4 автомобілі у дворі. Також зафіксовано загоряння приватного будинку. Крім того, як повідомляється, у Деснянському районі зафіксовано падіння уламків на відкритій місцевості та проїжджій частині.

"Ворог посилює ракетний терор Києва. Зокрема, застосування балістичних ударів по місту. Цілісність критичної інфраструктури міста та життя мешканців залежить від надійності роботи воїнів ППО та всіх сил оборони. А їм, у свою чергу, потрібна ваша підтримка!" — заявили в КМВА.

Нагадаємо, що військовий аналітик Олексій Гетьман заявив, що ЗС РФ більше не запускатимуть по 100 ракет одночасно. За його словами, російські окупанти мають можливість виробляти до сотні далекобійних ракет на місяць.