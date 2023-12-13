Всупереч вітру та ожеледиці: ЗСУ провели вдалі атаки біля Бахмуту та Авдіївки, — ISW

Російські військова скаржаться, що вітер заважає запускати безпілотники, а ожеледь не дає наступати, пишуть аналітики ISW. Водночас за таких же умов бійці ЗСУ зуміли відвоювати терикон на східному відтинку фронту.

12 грудня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) відзначили активність українських Сил оборони на східному відтинку фронту у районі Бахмуту та Авдіївки. Також розповіли про зміни на 400-кілометровій лінії боїв — від Куп'янська на Харківщині до Роботиного у Запорізькій області. Результати поточної ситуації аналітики виклали у звіті, опублікованому американським Інститутом вивчення війни.

У звіті вказано, що висновки зроблено на основі заяв російських військкорів, публікацій Генштабу ЗСУ та відеоматеріалах, які з'явились у мережі. В підсумку аналітики відзначили продовження посилених атак ЗС РФ на відтинку фронту біля Авдіївки та Мар'їнки. Також росіяни заявляють про певні успіхи біля Вербового, Старомайорського та Бахмуту, але візуальних підтверджень цим заявам не відшукалось.

Війна в Україні — деталі

На Бахмутському напрямку аналітики відзначили певне просування на південь від цього населеного пункту. Вказали, що ідеться про підняття українського прапора на одному з териконів поруч з Горлівкою — про це розповів особисто президент України Володимир Зеленський.

Тим часом росіяни атакували біля Хромового у напрямку Богданівки та Іванівки. При цьому військкори скаржились, що бойовим діям заважають погодні умови: ожеледиця, мороз.

Однак складні погодні умови не спинили контратаки ЗСУ. Зокрема, тривають удари по ЗС РФ на південь від Бахмуту — біля Кліщіївки. Українські бійці втримують позиції і не дають ворогу можливості пробитись до Іванівського та Часового Яру.

Авдіївський напрямок — тут почалась нова хвиля російських атак, повідомили аналітики з посиланням на заяву командувача ОСУВ "Таврія" бригадного генерала Олександра Тарнавського. Вказали, ґрунтуючись на заяви військкорів, що ЗС РФ, можливо, мають певне просування біля Новокалинового (на північному сході), біля Тоненького та Сєверного (на захід), а також на південному сході. Однак зауважили, що поки що не бачили візуальних підтверджень цих заяв. Натомість впевнені, що українські підрозділи контратакували на північному фланзі і посунули росіян біля села Степового.

Ситуація біля Бахмуту та Авдіївки станом на 13 грудня 2023 року Фото: ISW

На Куп'янсько-Лиманському напрямку є певне затишшя у напрямку Куп'янська, ідеться у аналітичному звіті. ЗС РФ та ЗСУ обмінялись атаками біля низки населених пунктів: Синьківки, Петропавлівки, Іванівки, Макіївки. Однак певне "пожвавлення" є у напрямку Лиману — ворог активізувався у Серебрянському лісництві, вказали аналітики.

Ситуація біля Куп'янська та Лиману станом на 13 грудня 2023 року Фото: ISW

Запорізький та Херсонський напрямок. У звіті ISW вказали, що тривають російські контратаки біля населених пунктів на Маріупольському напрямку — біля Старомайорського, Урожайного та Приютиного. Атаки ЗС РФ відбиті, хоч військкори вже кілька днів поспіль говорять про успіхи росіян біля Старомайорського. Аналітики не можуть стверджувати, що це відповідає дійсності.

Російська влада між тим запевняє про успішне просування ЗС РФ біля Новопрокопівки (на південь від Роботиного) та біля Новопокровки (на північ від Вербового): підтвердження цим заявам також не відшукалось. Крім того, на даному відтинку фронту росіяни також скаржаться на погодні умови: поривчастий вітер заважає їм запускати безпілотник.

Біля Кринок на Херсонщині також тривають спроби росіян відкинути бійців ЗСУ з лівобережного плацдарму. Російські військкори запевняють, що ЗС РФ вдалось відсунути ЗСУ з деяких позицій біля цього населеного пункту. Між тим українці змогли перекинути на лівий берег ще пів сотні бійців.

Ситуація біля Роботиного та Приютиного станом на 13 грудня 2023 року Фото: ISW Ситуація на лівому березі Херсонщини на 13 грудня 2023 року

Зазначимо, 12 грудня аналітики ISW дійсно повідомили про успішне переправляння на лівий берег Дніпра 30-50 українських військових. Крім того, експерти розповіли деталі бойових дій у цій місцевості. Зокрема, ворог саджає піхоту у бронемашини і намагається закинути її в тил ЗСУ. Після того, як піхоту висаджують, Сили оборони починають нищити бронетехніку та живу силу РФ: відео вдалих ударів опубліковано у мережі.

Нагадуємо, в ніч на 13 грудня ЗС РФ запустила по Україні 12 балістичних ракет, які загрожували Києву. У КМВА розповіли про наслідки російського удару: уламки спричинили пожежу, є поранені. Напередодні, в ніч на 12 грудня, відбулась ще одна атака: тоді на столиці летіло вісім ракет.