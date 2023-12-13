Розвідка США з'ясувала головну мету наступальних операцій РФ в Україні, — ISW

За словами аналітиків, російські наступальні операції спрямовані на послаблення підтримки України з боку Заходу. Однак поки що вони призвели лише до великих втрат з боку окупантів.

Розвідка США дійшла висновку, що Росія проводить наступальні операції, щоб послабити підтримку України з боку Заходу. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

У звіті від 12 грудня йдеться про те, що розвідувальне співтовариство США надало Конгресу оцінку, в якій йдеться про те, що російські наступальні операції на сході України спрямовані на ослаблення підтримки України з боку Заходу. Однак поки що вони призвели лише до великих втрат з боку окупантів, але жодних значущих успіхів на полі бою РФ не домоглася.

"Така оцінка високих втрат росіян і відсутності значущих в оперативному відношенні успіхів Росії узгоджується з оцінкою ISW", — зазначили аналітики.

Також повідомляється, що офіційна представниця Ради національної безпеки США Адрієн Вотсон заявила, що з моменту початку наступальних операцій у жовтні 2023 року російські війська втратили понад 13 тисяч осіб і втратили 220 бойових машин на осі Авдіївка-Новопавлівка.

За її словами, Росія, схоже, вважає, що військовий "глухий кут" взимку виснажить підтримку України з боку Заходу і дасть російським військам перевагу.

"За оцінками ISW, російські війська намагаються повернути собі ініціативу на театрі військових дій в Україні. Принаймні із середини листопада 2023 року і тепер, імовірно, розпочали наступальні операції на кількох ділянках фронту в період найскладніших погодних умов осінньо-зимового сезону", — ідеться у звіті.

Крім того, в ISW зазначили, що росіяни ще 10 жовтня розпочали масштабну наступальну операцію із захоплення Авдіївки, а потім активізували локальні наступальні операції в інших частинах фронту.

За словами експертів, збільшені дискусії на Заході щодо продовження військової допомоги Україні після відносно успішних російських оборонних операцій у Запорізькій області були передбачувані. Передбачається, що російське командування їх врахувало. Тепер Кремль організовує тривалі інформаційні операції, спрямовані на стримування західної допомоги Україні.

Нагадаємо, що 12 грудня Генштаб повідомляв, що ЗС РФ формують на півдні України "ударні батальйони" з офіцерів. Ворожих штурмовиків об'єднує відсутність дисципліни та мотивації. Свого командувача Михайла Теплинського, за словами спікера Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова, вони авторитетом не вважають.