Виживали 10 днів: два поранені бійці ЗСУ і РФ намагалися врятуватися на знищеній позиції, — ЗМІ

Російський військовий після поранення зміг доповзти до своїх позицій, які раніше штурмували Сили оборони, і виявив там пораненого українського захисника, розповіли журналісти.

На одній з ділянок фронту після запеклих боїв пораненими залишилися двоє військовослужбовців — один боєць ЗСУ, інший — солдат ЗС РФ. Вони разом впродовж 10 днів намагалися вижити. Цю історію розповідає російське видання Shot.

Зазначається, що російського військового вважали загиблим в результаті штурму ЗСУ. Його залишили свої на полі бою. Окупант отримав важкі осколкові поранення спини, але зміг вижити. Боєць їв сніг, щоб не померти від голоду та зневоднення, і повз до найближчої позиції ЗС РФ.

Там на позиції ЗС РФ серед загиблих солдатів ЗСУ він знайшов ще живого українського захисника. Вони надали один одному медичну допомогу і разом намагалися врятуватися протягом 10 днів. Втім, від отриманих поранень боєць ЗСУ помер, а росіянину вдалося дістатися до інших позицій ЗС РФ, і його врятували.

32-річний окупант з позивним "Бабка", зараз проходить лікування у військовому шпиталі. У російського військового сильно обморожені ноги, медики не виключають, що їх доведеться ампутувати.

Нагадаємо, що боєць ГУР Міноборони наодинці 14 годин пробув один у відкритому морі під носом у ворога. Він розумів, що найближчим часом до нього на допомогу ніхто не прийде, тож вирішив протриматися на воді максимально довго.

Раніше повідомлялося, що аеророзвідники ЗСУ за допомогою БпЛА врятували життя двом військовим — вони доправили воду і показали маршрут, за яким можна було дістатися до позицій ЗСУ, а тяжкопораненому бійцю безпілотником передали ще й ліки.