У КДБ назвали ім'я командира "ДРГ", яка планує диверсії. Водночас промовчали про пожежу в Мозирі на нафтопереробному заводі, розташованому за 30 км від білорусько-українського кордону.

У Польщі тренуються сім диверсійних груп, які планують атакувати деякі об'єкти на території Республіки Білорусь. Про можливу атаку закордонних ДРГ розповів голова білоруського КДБ Іван Тертель у коментарі виданню "БелТА".

За словами білоруського чиновника, у Польщі начебто тренуються групи, які називаються "хоругви". Члени цих угрупувань готуються вчиняти диверсії на території Білорусі та захопити деякі "об'єкти". Також вони начебто можуть вчинити "провокації", схожі на ті, які відбулися в 1939 році, коли Гітлер напав на Польщу.

Тертель розповів подробиці діяльності однієї з "хоругв" — найнебезпечнішої. Бійці, які керуються "польськими спецслужбами", проживають у місті Білосток на вулиці Кардинала Вишинського, будинок 6-а — продемонстрував посадовець свою поінформованість. На чолі — 32-річний громадянин Білорусі Асадулаєв, який здобув освіту у Військовій академії. Названо навіть його позивний — "Шляхтич".

Голова КДБ перелічив напрямки, із яких очікує на проникнення диверсантів: це Україна, Польща, країни Балтії. Застеріг, що "колеги" мають остерігатися удару у відповідь.

"Українські, польські, прибалтійські колеги мають дивитися, щоб ця зброя не повернулася проти них", — сказав він.

Ще одна тема, якої торкнувся Тертель, — це візит співробітників ЦРУ до Мінська, який начебто відбувся нещодавно. За його словами, вони були здивовані економічному достатку, у якому живуть білоруси. Зокрема, анонсував нараду голів розвідок країн СНД й заявив, що у світі формується навіть не "антиросійська", а "антикитайська коаліція". Ще одна теза посадовця стосується можливого учасника підриву потяга з пальним у 15-кілометровому тунелі на Байкало-Амурській магістралі: нагадав, що за такі злочини в Білорусі можлива смертна кара.

Зазначимо, посадовець не згадав про надзвичайну подію, яка 13 грудня сталася на Мозирському нафтопереробному заводі. Як повідомили білоруські ЗМІ, там сталася пожежа та за невизначених обставин загинув один зі співробітників. Відстань від НПЗ до українського кордону — близько 30 км.

Керівник Тертеля, президенті Білорусі Олександр Лукашенко з перших днів російського вторгнення намагався довести, що його уряду загрожують з-за кордону. Зокрема, під час одного з виступів він пообіцяв показати, "звідки на Білорусь готувався напад".

Нагадуємо, 4 грудня Лукашенко відвідав Китайську Народну Республіку. Під час візиту білоруський президент зазначив, що лише тут йому спиться спокійно, і тому він уже вдруге летить на зустріч із лідером КНР Сі Цзіньпіном.