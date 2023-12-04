Вдруге за рік: Лукашенко приїхав до Китаю і назвав Цзіньпіна "другом" (відео)

Білоруський політик заявив, що зміг "спокійно поспати" в Пекіні, адже завжди стабільно почувається в КНР. А Цзіньпін, своєю чергою, заявив про зміцнення політичної взаємодовіри з Білоруссю.

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 3 грудня вирушив до Пекіна для переговорів із китайським лідером Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє Reuters.

Відомо, що це друга поїздка близького союзника президента Росії Володимира Путіна в Китай у 2023 році.

"На порядку денному — питання торговельно-економічного, інвестиційного та міжнародного співробітництва", — було зазначено на офіційному сайті Лукашенка.

Під час зустрічі із Сі Цзіньпіном, пише агентство, Лукашенко заявив, що дуже стабільно почувається в Китаї і "зміг спокійно поспати".

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"Коли йдуть суперечки на Заході про Китай, починають там Китай критикувати за щось. Я кажу: ви скажіть спасибі, що півтора мільярда людей планети живуть спокійним, добрим, нормальним життям. У наш час це дорогого коштує", — заявив Лукашенко.

Своєю чергою, лідер КНР наголосив на "титанічних змінах", що відбуваються у світі і несуть нові виклики та ризики. Водночас Сі відзначив позитивну динаміку в білорусько-китайських відносинах.

"На початку 2023 року Пекін і Мінськ вийшли на важливі домовленості на користь динамічного розвитку китайсько-білоруських відносин", — уточнює Reuters.

Політик назвав главу Китаю другом, а той, зі свого боку, заявив про зміцнення політичної взаємодовіри.

"Під сильним керівництвом пана президента у вашій країні вдалося подолати вплив різноманітних негативних чинників, зберегти соціальну гармонію і стабільність, здійснити економічне відновлення і зростання, що заклало міцну основу для подальшого розвитку", — наводить видання слова Сі Цзіньпіна.

Поїздка Лукашенка до Китаю в березні — що відомо

За даними китайських державних ЗМІ, під час офіційного візиту Лукашенка на початку 2023 року його зустрічали салютом і військовими почестями.

Саме за підсумками перших переговорів Сі Цзіньпін заявив, що "китайсько-білоруська дружба непорушна", і обидві сторони мають постійно зміцнювати політичну взаємну довіру та залишатися справжніми друзями й хорошими партнерами одна для одної.

Раніше глава Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко висловив думку, що березневий візит Лукашенка був не тільки пов'язаний із "присягою на вірність" Сі Цзіньпіну, а й зі спробами білоруського диктатора отримати від Китаю гарантію безпеки для Білорусі, розуміючи, що Росія програє війну в Україні.

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Лукашенко та Україна

Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі з 1994 року, якого уникає Захід, підтримав вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року і дозволив Москві використовувати свою територію для розв'язання війни.

Після зустрічі 1 березня Лукашенко і Сі закликали до "якнайшвидшої" мирної угоди для України.

Нагадаємо, на початку листопада Лукашенко знову цинічно висловився про Україну. Він заявив, мовляв, "Україна все одно буде наша", і видав, що через загострення на Близькому Сході, яке назвав "заварушкою", війна в Україні "відійшла на другий план".

Відомо, що Європарламент визнав Лукашенка причетним до агресії проти України і вимагає від Міжнародного кримінального суду ордера на його арешт. Депутати Європарламенту вважають за потрібне застосувати проти Білорусі санкційні механізми, що діють проти Росії.

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Нагадаємо, 30 жовтня Олександр Лукашенко закликав Україну і Росію до переговорів "про землю і про мир". За його словами, на фронті склалася тупикова ситуація, і "ніхто не може нічого зробити".

Раніше лідер Білорусі заявляв, що постачання ракет ATACMS в Україну посилює ескалацію у війні. Він зазначив, що РФ ніколи з цим не змириться.