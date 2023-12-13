"Нам потрібні F-16": командир екіпажу Мі-8 відповів, як винищувачі змінять хід війни

Льотчик "Гуцул" переконаний, що американські літаки зможуть "посунути" Чорноморський флот та авіацію РФ.

Командир екіпажу гелікоптера Мі-8 з позивним "Гуцул" пояснив, чому Україні потрібні літаки F-16. Про це відомо з його інтерв’ю УНІАН, опублікованого 13 грудня.

Він пояснив, що російські винищувачі здатні знищувати цілі на відстані 100 кілометрів. Тобто ЗСУ бачать ворожі літаки, але не можуть нічого вдіяти. Українські сили ППО наразі не здатні їх дістати.

"Ось чому нам потрібні F-16", — підкреслив "Гуцул".

З його слів, F-16 — це багатофункціональний винищувач. Такі літаки є на озброєнні у США та ще 24 країн. Захисник переконаний, що ці "пташки" здатні змінити баланс сил в повітрі та вплинути на перебіг війни в Україні.

"F-16 — платформа для сучасного авіаційного озброєння. Він може одночасно нести ракети типу "повітря-повітря" та "повітря-земля". Може знищувати балістичні ракети, крилаті ракети, літаки, вертольоти, БПЛА, а також РЛС, кораблі тощо", — розповів пілот.

Він наголосив, що завдяки цим винищувачам українська авіація буде в більшій безпеці. Сучасні ракети типу "повітря-повітря" можуть вражати цілі на відстані до 180 кілометрів.

"Це змусить російські літаки діяти далі від України. Дальність протикорабельних ракет — до 220 кілометрів. Це може стати серйозним фактором для переміщення Чорноморського флоту з Криму на інші бази", — додав "Гуцул".

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що Україна потребує сучасних літаків. З його слів, найбажанішими є F-16 останньої модернізації.

Бельгія підтвердила свій намір поставити в Україну F-16. Проте їх обіцяють надати лише у 2025 році.