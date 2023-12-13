"Може нашкодити": події на фронті пов'язані з політичною ситуацією в РФ, — ЗСУ (відео)

За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ Івана Тимочка, Володимир Путін уже почав готуватися до виборів президента, тому хоче продемонструвати нібито готовність окупантів виконувати завдання.

Подальші події на лінії фронту будуть тісно пов'язані з політичною ситуацією всередині Російської Федерації. Таку думку озвучив військовослужбовець і голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі телеканалу "Еспресо.TV" 13 грудня.

За його словами, російський президент Володимир Путін почав готуватися до виборів 2024 року, тому ЗС РФ намагаються посилено атакувати українські позиції в усіх напрямках, бажаючи захопити нові населені пункти. Глава Кремля хоче показати населенню, що російська армія ще на щось здатна, незважаючи на великі втрати.

Тому, якщо дивитися виключно на військовий аспект, то можна пропустити політичні погрози, які лунатимуть від противника і які пізніше вплинуть на наше озброєння та підтримку серед міжнародних інституцій.

"Це може серйозно нашкодити Україні в майбутньому. Зокрема, при підготовці наших наступальних операцій. Тому це потрібно враховувати", — заявив Іван Тимочко.

Крім того, продовжує військовослужбовець, президент Росії Володимир Путін будував свою державу на символах і вважав, що політична складова набагато важливіша за економічний добробут населення. Це і є причина, з якої потрібно враховувати і об'єднувати політичні та військові складові.

Атаки на лінії фронту, які можна побачити зараз, є реакцією противника на ситуацію, що склалася, тому не потрібно вважати це унікальною військовою кампанією.

"Куп'янський напрямок це спроба зайняти залізничний вузол у Харківській області, щоб потім поширити наступ у напрямку Краматорська, Слов'янська, Костянтинівки. Бахмут — вимушений крок, тому що військовий гарнізон, який був у Бахмуті, з'являвся перед загрозою оперативного оточення. Авдіївка — укріпрайон і дуже велика близькість до Донецька, вогневий контроль за приміськими територіями Донецька. Тобто на всіх напрямках атаки росіян є лише реакцією на ситуацію, що склалася", — підсумував Іван Тимочко.

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Нагадаємо, 13 грудня повідомлялося, що бійці ЗСУ розповіли про ситуацію на Бахмутському напрямку. ЗС РФ спрямовують значні зусилля на північному фланзі Бахмута, залучаючи дві десантні бригади. Окупанти здійснюють атаки за підтримки артилерії, а також використовують фугасні авіабомби.