Чатують з ПЗРК і гвинтівками: у будинках Москви з'явилися пункти спостереження за дронами, — ЗМІ

Так звані пункти оборони від дронів та ракет почали фіксувати кілька тижнів тому. Вони обладнані комп'ютерами з моніторами та навіть унітазами та раковинами.

У Москві у десятках житлових будинків з'явилися пункти спостереження за дронами. Там чергують військові із ПЗРК та снайперською зброєю. Про це пише російське видання "Верстка".

Зазначається, що на горищах багатоповерхівок почали облаштовувати так звані пункти оборони від дронів та ракет. Вони обладнані ПЗРК, комп'ютерами з моніторами та навіть унітазами та раковинами. Там ведеться постійне бойове чергування бригадами з кількох людей.

"Двері зазвичай за ґратами, на замок зачинено. Там стоять у них комп'ютер, монітор, на ньому видно, яку зону вони контролюють, тобто там типу радара. Там ще ПЗРК та поруч чохли від зброї, відповідно, снайперська зброя там є, з оптикою, 100%", — розповів один із співрозмовників "Верстки".

Як повідомляють джерела ЗМІ, такі пункти з'явилися щонайменше місяць тому. Раніше вже поширювалася інформація, що на дахах в Москві та Підмосков'ї встановлені системи протиракетної оборони, зокрема, комплекси "Панцир-С1" на даху будівлі Міноборони. Ще одну систему ППО зафіксували за 10 кілометрів від резиденції Володимира Путіна в Ново-Огарьово Рублево-Успенським шосе. Крім цього повідомлялося, що йде вирубка лісів у трьох районах Москви для розміщення ППО.

Нагадамо, що український військовий розкрив, якої шкоди завдали атаки дронів у Москві. За приблизними підрахунками, українська армія витратила на запуски БпЛА близько $5 млн, тоді як Росія втратила набагато більше.

Раніше повідомлялося, що у підмосковному селі Морозово Раменського району сили ППО РФ знищили дрон, схожий на український БпЛА "Бобер".