"Заборонені до видачі": Міноборони України вилучає партію сухпайків через дефект

Департамент ресурсних закупівель закупив ці набори у 2022 році, не проконтролювавши їхньої якості. У частині наборів пошкоджене пакування з джемом.

Частина сухпайків, поставлених у 2022 році, вже вилучена та перебуває на складах Збройних сил. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

У повідомленні йдеться про те, що у частині наборів пошкоджене пакування з джемом. Попри ці дефекти, їхній термін придатності ще не вийшов.

"Набори заборонені для видачі", – заявили у відомстві.

Командування сил логістики найближчим часом, як зазначили у міністерстві, отримає нову партію сухпайків.

Міноборони повідомило, що Департамент ресурсних закупівель закупив ці набори у 2022 році, не проконтролювавши їхньої якості. Наразі цей департамент вже в процесі ліквідації.

Керівник, який здійснював підписання договорів постачання сухпайків, наразі фігурує у кримінальному провадженні, зокрема за іншими звинуваченнями.

Функції Департаменту ресурсного забезпечення

Усі рішення щодо закупівель Міністерства входять до сфери відповідальності Департаменту ресурсного забезпечення. Це стосується визначення кількості, процедури закупівлі та вартості, що створювало певні ризики. Для уникнення їх у подальшій роботі, функції департаменту були розподілені між різними підрозділами: Департаментом політики закупівель, Департаментом планування, "Агенцією закупівель у сфері оборони" (ДП "Державний оператор тилу").

Нагадаємо, у листопаді стало відомо, що ЗСУ отримали партію зимового спорядження з Великої Британії. Велика Британія надала десятки тисяч касок, комплектів зимового одягу, бронежилетів і сухпайків.