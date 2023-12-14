Позиції не здавали: ЗСУ утримують плацдарм на лівому березі Дніпра, — командування

За словами представника ОК "Південь" Наталії Гуменюк, ЗС РФ зосередили на лівому березі Дніпра кілька десятків тисяч бійців, велику кількість техніки. Більшість росіян хоче закріпитися на другому рубежі оборони, де створено залізобетонні конструкції.

Українські війська продовжують утримувати свої позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Про це заявила представниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телеканала FREEДОМ.

За її словами, висадка українських військових на лівому березі Херсонщини є лише частиною великої операції. Утримання позицій — складна і кровопролитна робота.

"Позиції утримані, жодна не здана, попри те, що ворог час від часу продовжує штурмувати позиції і намагається вибивати нас із зайнятих територій", — зазначила Гуменюк.

Вона також зазначила, що ЗСУ ведуть контрбатарейну боротьбу. Артилеристи надають серйозну підтримку силам, які перебувають на лівому березі. Також хороші результати приносить аеророзвідка і використання ударних дронів, хоча останніми днями склалися непогані погодні умови.

Також Гуменюк заявила, що ЗС РФ зосередили на лівому березі Дніпра кілька десятків тисяч бійців, велику кількість техніки. На жаль, Сили оборони поки що не можуть обрізати логістику ворога в Криму. Однак вона вже сильно сповільнена, що відбивається на морально-психологічному стані особового складу противника.

"Там постійно виникають міжусобні сутички, з'ясування стосунків, хто більш героїзований, утриматися їм усім важко", — додала Гуменюк.

Вона заявила, що основна маса росіян хоче закріпитися на другому рубежі оборони, де створено залізобетонні конструкції. Щодня ЗСУ ліквідовують понад десяток військовослужбовців ЗС РФ.

"За останні дні це 11, 14, 12 військовослужбовців. Це дані, які нам вдається підтвердити. Також нам вдається знищувати танки і бронетехніку, броньовані машини десанту і піхоти. Хоча останнім часом спостерігаємо, що ворог значно економить на техніці. Якщо і йдуть на штурм, то в пішому порядку", — сказала Гуменюк.

Нагадаємо, що 12 грудня Генштаб повідомляв, що ЗС РФ формують на півдні України "ударні батальйони" з офіцерів. Ворожих штурмовиків об'єднує відсутність дисципліни та мотивації. Свого командувача Михайла Теплинського, за словами спікера Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова, вони авторитетом не вважають.