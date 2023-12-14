Shahed кілька годин атакували Одещину: багато постраждалих, — Гуменюк (відео)

Командування запевняє, що ЗС РФ спеціально запускають іранські дрони-камікадзе через житлові квартали, промислові об’єкти та припортову інфраструктуру. Ба більше, ворог використовує особливості ландшафту для виснаження української ППО.

У ніч на 14 грудня ворог атакував південь України ударними безпілотниками та ракетами. Щонайменше 32 "шахеди" було збито над Одеською областю. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк.

За словами Гуменюк, загалом цієї ночі окупанти випустили по Одещині, Миколаївщині та Херсонщині 39 БпЛА. Усі вони були збиті силами ППО. Однак внаслідок падіння уламків було завдано шкоди цивільному населенню та інфраструктури.

Вона пояснила, що ворог спеціально запускає дрони через житлові квартали та промислові об’єкти. Одним із пріоритетів ворога є припортова інфраструктура.

Внаслідок нічної атаки було пошкоджено декілька будинків в Одесі та є постраждалі. Щонайменше 11 людей отримало поранення, з яких 3 – діти. Загалом до медзакладів доставили 5 людей.

У Силах оборони півдня повідомили, що окупанти запускали безпілотники у декілька хвиль та на різні напрямки. Зокрема, ворог використовував особливості ландшафту та заводив "шахеди" на удар із акваторії Чорного моря.

Окрім того, під час цієї нічної атаки на південь України РФ використовувала не лише безпілотники, а й ракети. За словами Наталії Гуменюк, така тактика не є новою для ворога, адже вони намагаються виснажити українську протиповітряну оборону.

Удар по Одеській області

За інформацією ДСНС, внаслідок падіння уламків після нічної атаки вогонь охопив легкові автомобілі та господарчу споруду. Ще 11 будівель поруч були пошкоджені. На місці інциденту рятувальники розгорнули пункт обігріву.

Нагадаємо, у ніч на 13 грудня ЗС РФ атакували балістичними ракетами Київ. Українська ППО збила всі 10 ракет, які летіли на столицю, втім внаслідок падіння уламків є пошкодження

У Повітряних силах ЗСУ пояснювали, що завдаючи ударів у нічні години ворог намагається використати ефект несподіванки.