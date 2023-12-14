Ізраїльський танк Merkava 4 захистив від атаки РПГ: спрацював комплекс Trophy (відео)

Складністю бойових дій у місті є те, що ворожа піхота має безліч варіантів для засідок. Один з бойовиків намагався уразити Merkava в борт, але Trophy відбив атаку.

Наземна операція в секторі Газа триває. В мережі зʼявилось відео, як ізраїльський танк Merkava 4 захистив екіпаж від атаки бойовика ХАМАС з гранатомета. Про це повідомляє The War Zone.

Опубліковане відео є одним найяскравіших прикладів роботи комплексу активного захисту (КАЗ) Trophy. Заявляється, що кадри були зняті в районі Хан-Юніса у південній частині сектора Газа. Відео було записано від обличчя бойовика ХАМАС. Він навів на танк гранатомет й зробив постріл. Проте спрацював комплекс Trophy й видно, що машина продовжила рух далі.

У виданні зазначають, що комплектація комплексу Trophy залежить від техніки, на яку його встановлюють. Проте здебільшого КАЗ складається з ряду невеликих радарів та кількох пускових установок. Радари виявляють загрози, що надходять. Далі вони передають сигнал на пускові установки й запускають заряд. Цей заряд назустріч загрозі, щоб нейтралізувати її.

В першу чергу Trophy призначений для захисту від ПТРК та інших видів піхотної протитанкової зброї. Компанія-виробник Rafael каже, що комплекс забезпечує захист на 360 градусів по колу, а також певне охоплення для загроз по висоті. Повний захисний купол комплекс не забезпечує.

Опубліковане відео свідчить, що КАЗ Trophy є важливим елементом захисту танку при бойових діях в густонаселеному міському середовищі, де є безліч можливостей для засідок піхоти.

Нагадаємо, 10 грудня ЗМІ писали, що США продадуть Ізраїлю тисячі танкових боєприпасів без погодження з Конгресом.

15 листопада аналітики заявляли про важливу роль танків Merkava у війні проти ХАМАС.