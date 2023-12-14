Мобілізація в Україні: кому з чоловіків з відстрочкою можуть вручити повістку

ТЦК та СП може не знати про наявність права на відстрочку. Чоловіків призовного віку можуть викликати до військкомату для уточнення облікових даних, постановки на військовий облік, направлення на ВЛК, розповіла адвокатка Марина Бекало.

Під час воєнного стану чоловікам, які мають відстрочку від призову, можуть вручити повістку та відправити на проходження військово-лікарської комісії. Про це повідомила адвокатка Марина Бекало в коментарі "ТСН.ua".

Вона зазначила, що всі призовники, військовозобов'язані та резервісти, незалежно від того, чи підлягають призову на службу, повинні дотримуватися правил військового обліку.

"Правду кажучи, більшість чоловіків призовного віку не дотримуються правил військового обліку, не поновлюють свої облікові дані в ТЦК та СП, в тому числі у разі зміни сімейного стану, місця проживання, зарахування на навчання або відрахування тощо", — сказала вона.

Зі слів Бекало, ТЦК та СП можуть не знати про наявність права на відстрочку, а тому мають право викликати чоловіка призовного віку для уточнення облікових даних, постановки на військовий облік, направлення на ВЛК, вже після чого розглядатиметься питання про наявність або відсутність підстав для відстрочки.

Вона наголосила, що якщо громадянин не став на військовий облік військовозобов'язаних у 27 років або змінив місце проживання без постановки на військовий облік, не проходив ВЛК, не поновлював свої облікові дані, то ТЦК можуть вручити повістку для поновлення облікових даних.

"Для цього він (ТЦК, — ред.) витребує всі наявні документи та дані, які стосуються військового обліку. Наприклад, диплом про наявну освіту для визначення відповідної військово-облікової спеціальності, дані про стан здоров'я. Для цього військовозобов'язаного направляють на ВЛК", — сказала адвокатка.

Коли ТЦК та СП розгляне питання про надання відстрочки

ТЦК та СП повинен розглянути питання щодо надання відстрочки, якщо є підстави, після проходження ВЛК та поновлення облікових даних. Військовозобов'язаний повинен подати до військкомату всі наявні документи, які підтверджують право на відстрочку, та відповідну заяву. У такому випадку чоловік не підлягатиме призову на службу під час мобілізації, додала Марина Бекало.

Нагадаємо, ФОП не може отримати бронь від мобілізації та не може забронювати своїх працівників. Адвокат Ростислав Кравець заявив, що в деяких випадках, ФОПи можуть отримати відстрочку від призову.

Представниця Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська розповіла, що мобілізація в Україні має певні труднощі. Зокрема, є недоліки в процесі відбору на військову службу та в методах роботи ТЦК.