Постачання з 2035 року: нові деталі спільної розробки винищувача Tempest

Сторони домовились, що в Британії буде розташовано штаб-квартиру, яку очолить японець. Новітній літак почнуть активно розробляти за два роки.

Італія, Японія та Сполучене Королівство підписали новий договір про розвиток програми винищувача 6 покоління GCAP. Тепер його мають затвердити обрані представники. Про це повідомляє Breaking Defense.

Global Combat Air Programme (GCAP) або Tempest — це спільна розробка винищувача 6 покоління. Країни продовжують розвиток програми й нещодавно було вирішено, що штаб-квартира буде знаходитись у Великій Британії. Японець стане генеральним директором, а італієць очолить спільну бізнес-структуру. Загалом планується, що керівництво кожної структури буде змінюватись в межах ротації.

Фаза розробки почнеться у 2025 році, а з 2035 року мають розпочатись постачання винищувача.

"Штаб-квартира у Великій Британії також бачитиме, як ми спільно і швидко приймаємо важливі рішення, працюючи з нашими близькими партнерами Італією і Японією, а також з нашими вражаючими оборонними підприємствами, щоб створити видатний літак", — заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

Не виключено, що до Великої Британії, Італії та Японії може доєднатись інша країна. Зокрема видання називає Саудівську Аравію, але проти цього виступає Токіо.

Наразі в Європі існує два проєкти винищувачів 6 покоління: GCAP – Японія, Італія та Сполучене Королівство та FCAS – Франція, Німеччина, Іспанія та Бельгія. Окрім цього Швеція також хоче отримати свій літак, вони можуть як приєднатись до наявних проєктів, так і створювати літак власними силами. Проєкт FCAS відстає від GCAP щонайменше на 5 років.

Нагадаємо, 12 вересня Mitsubishi, BAE Systems та Leonardo узгодили подальшу розробку винищувача 6 покоління.

18 серпня ЗМІ писали, що Саудівська Аравія хоче приєднатись до програми розробки Tempest.