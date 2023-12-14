Росіяни вивозять українських дітей у табори до "вагнерівців": що планує ворог

Українським дітям з тимчасово окупованих територій проводять "діалоги з героями", у межах яких бойовики з ПВК "Вагнер" популяризують війну, розповіли координатори підпілля.

Росіяни вивозять українських дітей із тимчасово окупованих територій у дитячі табори, в яких лекції проводять колишні бійці приватної військової компанії "Вагнер". Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

"У дитячих таборах, куди ворог вивозить українських дітей з тимчасово окупованих територій, терористи з "Вагнер" проводять лекції", — йдеться у повідомленні.

Координатори підпілля розповіли, що українським дітям проводять так звані "діалоги з героями", під час яких бойовики популяризують війну Росії проти України.

Зокрема, зафіксовано випадок, коли лекції читав боєць розформованої ПВК "Вагнер", який був наркоторговцем. Його ворог демонстрував дітям як приклад, проте той у 2021 році був засуджений до восьми років і двох місяців колонії суворого режиму за незаконний збут наркотиків в особливо великому розмірі. У 2022 році його завербувала ПВК "Вагнер", після чого він вирушив на фронт в Україну. Його контракт закінчився через пів року, після чого той почав проводити "уроки мужності".

У Центрі закликали уникати співпраці з російськими окупантами, оскільки вони використовують українців як розхідний матеріал, а їхня діяльність направлена на асиміляцію наших співвітчизників або фізичне знищення.

Нагадаємо, 11 грудня у Центрі національного спротиву розповіли, що ворог хоче провести інвентаризацію та "націоналізувати" земельні ділянки українців, які відмовилися від переоформлення права власності. Також окупанти погрожують відібрати все, що побудовано на ділянках.

7 грудня стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях ворог планує дітей від 14 років направляти на військову підготовку, а 16-річних підлітків готуватимуть до мобілізації. У Луганську росіяни запланували відкрити центр підготовки "Воин".