363 тисячі окупантів: Путін побічно визнав втрати ЗС РФ в Україні, — Андрющенко (відео)

За словами очільника Кремля, в Україні зараз воюють 617 осіб особового складу. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що ця цифра суттєво перевищує кількість українських військ на фронті.

Під час "Прямої лінії" 14 грудня президент Росії Володимир Путін побічно визнав втрати Збройних сил РФ в Україні, озвучивши кількість військ, які зараз перебувають на фронті. Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

Так, Андрющенко зазначив, що, за словами Путіна, на фронті зараз 617 тисяч солдатів ЗС РФ. При цьому всього було 244 тисячі мобілізованих, 486 тисяч добровольців, а також угруповання в 250 тисяч осіб, яке в лютому 2022 року вдерлася в Україну.

"Ротацій і демобілізацій не було, тому математика проста", — зазначив Андрющенко.

Таким чином, за словами Андрющенка, Путін визнав, що втрати ЗС РФ в Україні становили майже 363 тисячі осіб. Зазначимо, що ця цифра навіть більша за офіційні дані Генштабу Збройних сил України. 14 грудня в командуванні повідомляли про загальні втрати в кількості 342,8 тисячі солдатів армії Росії.

При цьому Андрющенко зазначив, що цифра в 617 тисяч осіб на фронті з боку Росії перевищує кількість українських військ на фронті.

"Треба всім ще раз тверезо подивитися на необхідність посиленої мобілізації. Уже. Питання мотивації, кого, як і коли — питання слушне, але тільки при визнанні необхідності мобілізації в цілому. Визнання і прийняття", — зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, під час "Прямої лінії" Путін розповів, коли в Україні настане мир. За його словами, цілі РФ не змінилися — нейтральний статус України, "денацифікація" і "демілітаризація".