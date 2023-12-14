Путін без "подарунка": Конгрес не виділив допомогу Україні на $61 млрд і пішов на канікули (відео)

За словами прессекретарки адміністрації Джо Байдена Карін Жан-П'єр, зволікання з допомогою Києву надихне потенційних агресорів по всьому світу. У Москві, Пекіні та Тегерані спостерігають.

Спікер Палати представників Майк Джонсон вирішив відправити американських законодавців на різдвяні канікули та не подовжувати ще на тиждень роботу обох палат Конгресу, щоб узгодити додаткове фінансування Україні та Ізраїлю. Про це на нещодавньому брифінгу заявила представник пресслужби Білого дому Карін Жан-П'єр.

В адміністрації президента Джо Байдена вважають, що слід було розв'язувати згадані питання до різдвяних свят.

"Як ви всі чули, вчора президент сказав, що американський народ не залишить Україну одну в її боротьбі за свободу від тиранії. Водночас спікер Джонсон сказав, що Палата представників піде [на канікули] без рішення щодо кордону, без фінансування Ізраїлю, без фінансування нагальних потреб України", — заявила прессекретар Білого дому.

За її словами, це стане додатковим імпульсом для потенційних агресорів.

"Це надихне майбутніх агресорів по всьому світу. Світ спостерігає за тим, що роблять республіканці в Конгресі: Москва, Пекін і Тегеран — усі вони спостерігають. Республіканцям у Палаті представників не слід іти на канікули, коли залишається незавершеною робота, пов'язана з безпекою Сполучених Штатів і решти світу", — пояснила Жан-П'єр.

Карін Жан-П'єр — про Україну (з 1:29)

"Подарунок" Путіну від Байдена

Президент Байден запитує в Конгресу понад 100 млрд доларів, з яких понад 60 млрд мають бути надані Україні. Однак представники Республіканської партії наполягають, що до цього пакета мають бути включені кошти для захисту кордонів та обмеження міграції до США.

Велике фінансування для України, яке, за словами Байдена, могло б стати "найкращим новорічним подарунком для Путіна", поки що не погодили. Але на зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським голова Білого дому анонсував, що Києву виділять озброєння на 200 млн у межах спеціальних повноважень. За словами Байдена, допомога "приїде скоро".

Йдеться про так зване прискорене постачання (Presidential Drawdown Authority), передбачене американським законодавством про допомогу іноземним державам у кризовому становищі. У таких випадках зброю зі складів американської армії постачають протягом кількох днів або годин.

Нагадаємо, що правляча коаліція Німеччини підписала угоду щодо бюджету-2024.

Також повідомлялося, що Угорщина готова зняти вето на допомогу Україні в обмін на мільярди євро.