"Атеш" виявив нове місце базування техніки ЗС РФ у Криму: що знайшли (фото, відео)
Партизани повідомляють, що технікою окупанти планують перекидати особовий склад та артилерійські установки на Херсонщину.
Українське підпілля у Криму виявило нове місце, де російські військові розміщують свою техніку. Про це партизанський рух "Атеш" повідомив у своєму Telegram-каналі.
Зазначається, що окупанти збирають свою військову техніку у Гвардійському. Партизани помітили, зокрема, КАМАЗи та артилерійські тягачі.
Повідомляється, що цю техніку російські військові використовуватимуть для перекидання своєї живої сили та установок "Мста-Б" і "Гіацинт-Б" на Херсонщину.
Втім поки що в українському підпіллі не знають кількість особового складу, яку перекидатимуть окупанти. Також невідомо маршрут, за яким вони рухатимуться.
Нагадаємо, 11 грудня у партизанському русі повідомляли, що у Криму виявили склад з великою кількістю техніки окупантів. Знаходиться він біля Новоозерного. Там окупанти зберігають бронетехніку як нового, так і старого зразка.
Також 12 грудня у підпіллі повідомляли, що проникли в одну з військових частин окупантів. Вони зібрали інформацію про особовий склад частини та озброєння. Також вони побачили там гелікоптери Мі-8, якими військові РФ евакуюють поранених.