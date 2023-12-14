"Вивчають маршрути": ЗС РФ обрали тактику і намагаються виснажити системи ППО, — Гуменюк

За словами начальниці пресцентру ОК "Південь", противник має намір здійснювати більш масовані обстріли українських міст, тому веде підготовку. Окупанти перевіряють ступінь нашої готовності.

Російські окупанти ракетними ударами намагаються вивчити та виснажити українську систему протиповітряної оборони. Про це заявила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі "Еспресо.TV" 14 грудня.

За її словами, противник намагається вивчити маршрути для майбутніх ракетних ударів по території України. Із цим може бути пов'язана активність противника останнім часом.

"Цілком очевидно, що ворог намагається вивчити і виснажити систему нашої протиповітряної оборони. Тому що готуючись до застосування ракет у більш масованому обсязі, ймовірно, що росіяни вивчають маршрути для ракет, способи нашого реагування, і ступінь нашої готовності", — заявила Наталія Гуменюк.

Окремо було зазначено, що ЗС РФ використовують для своєї нової тактики різні способи, зокрема запускаючи фальшиві цілі по мирних містах.

Обстріли України: що відомо

14 грудня на території України тричі було оголошено масштабну ракетну загрозу. Під час другого разу було зафіксовано запуск повітряних об'єктів у напрямку Хмельницької та Сумської областей.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив, що противник випустив по місту Старокостянтинів ракету "Кинджал". У Сумській області загроза зникла.

Втретє ЗС РФ запустили ракети в напрямку Києва, внаслідок чого на території столиці пролунали вибухи. Попередньо це була робота ППО. Наслідки обстрілу на момент публікації матеріалу невідомі.

Нагадаємо, 12 грудня аналітик заявив, що ЗС РФ більше не запускатимуть по 100 ракет одночасно. За словами Олексія Гетьмана, російські окупанти мають можливість виробляти до сотні далекобійних ракет на місяць, тому були змушені знайти нову тактику.