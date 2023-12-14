Перебільшив майже в півтора раза: у Буданова спіймали Путіна на брехні про ЗС РФ

Президент Росії нібито озвучив чисельність окупаційних військ, які воюють в Україні. Однак, за даними розвідки, він помилився на понад 150 тисяч.

Президент РФ Володимир Путін 14 грудня під час пресконференції у Москві заявив, що в Україні воюють 617 тисяч росіян. Проте, як виявилось, його слова дещо розходяться з даними української розвідки. Про це відомо з матеріалу LIGAnet.

Зі слів Путіна, з початку 2023 року в ЗС РФ "набрали" 486 тисяч росіян. Загальна кількість російських армійців, які воюють на території України, нібито становить 617 тисяч осіб.

Журналісти звернулись за підтвердженням чи спростуванням цих даних до представника Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) Андрія Юсова. Він заявив, що реальна чисельність ЗС РФ в Україні складає на сьогодні понад 450 тисяч бійців.

Нагадаємо, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що своєю заявою Володимир Путін побічно визнав втрати ЗС РФ. Лідер країни-агресорки повідомив, що армія мала 244 тисячі мобілізованих, 486 тисяч добровольців та угруповання у 250 тисяч осіб. Проте нині нібито воюють лише 617 тисяч солдатів.

Також Володимир Путін, відповідаючи на запитання росіян, прокоментував проведення мобілізації у РФ. Він завірив, що другої хвилі не буде, і у військо добиратимуть лише добровольців. Зі слів президента Росії, у місцеві військкомати щодня приходить приблизно 1,5 тисячі осіб, щоб підписати контракт з армією.