"Працюють відповідні служби": в ОВА розповіли про наслідки атаки "Кинджалами" на Старокостянтинів

Окупанти 14 грудня випробували нову тактику обстрілів території України. Вони оголосили про пуски і про те, що йдуть на посадку, але залишилися в повітрі, повідомляють українські пабліки.

Вдень, 14 грудня, ЗС РФ атакували територію України гіперзвуковими ракетами "Кинджал". Удар прийшовся на місто Старокостянтинів Хмельницької області. Про наслідки ворожої атаки розповіли в Херсонській ОВА.

"Ворог атакував Хмельниччину ракетами. Сьогодні вдень, під час повітряних тривог, в Хмельницькому районі були вибухи. На місцях падіння ракет працюють відповідні служби. За наявною інформацією, постраждалих та руйнувань в обох випадках не зафіксовано", — повідомив перший заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону повідомив, що ЗС РФ дійсно вдарили "Кинджалами" по Старокостянтинову під час повітряної атаки.

"Відбувся пуск ракет і вони попрямували до Хмельницької області у напрямку Старокостянтинова. Оголошення повітряної тривоги відбулося приблизно о 14:09, а вже за 10 хвилин, близько о 14:20, на Хмельниччині був приліт", — сказав він.

Він пояснив, що ЗС РФ систематично намагаються завдати удару по військовому об’єкту в Старокостянтинові. При цьому Юрій Ігнат не уточнив, куди саме поцілили окупанти.

В українському телеграм-каналі "Николаевский Ванек", який веде боєць Сил оборони України, проінформували, що окупанти 14 грудня випробували нову тактику обстрілів території України.

"Дивіться, що вони зробили. Близько 14:15 вони повторно піднімають у повітря 3 борти МіГ-31К, звітують про пуски — "прильотів" зафіксовано не було ніде (у Старокостянтинові прильотів не було виявлено як мінімум). Далі вони, йдуть мовляв на посадку, з'являється про це інформація — йдуть відбої тривог. Насправді вони залишилися у повітрі, додали 1 борт, про зліт якого я написав о 15:42, і цього разу були реальні пуски. Попередньо, всі були у бік Старкона (місто Старокостянтинів Хмельницької області — ред.)", — йдеться в повідомленні пабліку.

Нагадаємо, що 14 грудня ЗС РФ завдали ракетного удару по Старокостянтинову під час повітряної тривоги.

У ніч проти 14 грудня російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136, і основна частина з них була спрямована на Одеську область.