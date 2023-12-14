"Ухилянтів будуть ловити": Кім оголосив про посилення мобілізаційних заходів на Миколаївщині (відео)

Миколаївщина, за словами Віталія Кіма, показала найкращий результат в Україні по мобілізації. З початку повномасштабного російського вторгнення в регіоні були мобілізовані 33 тисячі осіб.

У Миколаївській області видали наказ про посилення мобілізаційних заходів. Ухилянтів будуть ловити. Про це в коментарі телеканалу "Ми-Україна" сказав Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА.

За його словами, на Миколаївщині не було рейдів представників військкоматів по спортзалах та закладах відпочинку.

"Ми видали спільні накази, для повноважень, видачі посвідчень, ті речі, які зараз недоопрацьовані, ми доопрацювали на обласному рівні. Комісії мобільні будуть їздити, будуть перевіряти, ухилянтів будуть ловити. Але при цьому всьому Миколаївщина показала найкращий результат в Україні по мобілізації, і я насамперед дякую людям. В нас відсоток, який опрацьований менший, ніж відсоток тих, хто після ВЛК йде до Збройних сил", — сказав Віталій Кім.

Він додав, що на сьогодні на Миколаївщині були мобілізовані 33 тисячі осіб, з них 21 тисяча відбула в бойові частини.

"99% бійців, з якими я спілкуюся, вважають, що забирати чоловіків зі спортзалів і клубів — це правильно", — додав Кім.

Нагадаємо, що до законодавства планується внести правило щодо надання відстрочки та права на звільнення для осіб із третьою групою інвалідності. Ця категорія громадян призиватиметься лише на добровільній основі та зможе звільнитися за власним бажанням.

Раніше повідомлялося про те, кого можуть призвати на військову службу 2024 року. Добровільно за контрактом можуть мобілізуватися чоловіки віком від 18 до 27 років без бойового досвіду, особи з інвалідністю та відстрочкою за сімейними обставинами, а також жінки.