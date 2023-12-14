"На папері" цілий: аналітики пояснили, навіщо потопленій "Москві" новий командир

Міноборони РФ призначило в.о. командира свого крейсера, коли він вже покоївся на дні. Таке можливо, якщо корабель офіційно — не уражений.

У Росії у вересні 2022 року призначили нового командира крейсера "Москва", який був потоплений ще у квітні, — ексзаступника 68 бригади Кримської військово-морської бази ЧФ Андрія Саватєєва. Чому ця посада досі існує та кимось обіймається, 14 грудня пояснили у Defense Express.

Аналітики пояснили, що ворожа 68 бригада кораблів охорони водного району — це з'єднання в складі Чорноморського флоту РФ. Воно базується у Севастополі та включає 8 малих надводних кораблів.

Зокрема:

три протичовнові корвети проєкту 1124М;

два тральники проєкту 266М;

три базові тральники проєкту 12700 "Александрит".

У виданні наголосили, що це з’єднання має назву "охорони водного району" не просто так. За задумом російських окупантів, воно має захищати акваторію навколо тимчасово окупованого Севастополя. Тобто йдеться про значущу складову Чорноморського флоту РФ.

"З формальної точки зору, посада командира ракетного крейсера "Москва" справді може бути вакантною, оскільки перевірених даних про керманича цього корабля, Антона Купріна – нема, "сліди" від нього зникли після потоплення флагмана ЧФ РФ 13 квітня 2022 року", — зазначили аналітики.

Окрім того, затонулий крейсер могли не виключити зі списків ворожим Військово-морських сил. Відповідно, тоді на наявний "на папері" корабель потрібно виділяти штат і фінансування.

"Та й в цілому сама логіка, коли військового спочатку наче як підвищують у званні, але потім знімають із посади командира з'єднання кораблів та переводять на посаду командира потопленого крейсера, може дуже багато чого сказати про наявну "систему покарань та стимулів" на Чорноморському флоті РФ", — додали у виданні.

Нагадаємо, про призначення нового в.о. командира "Москви" повідомили у ГУР. Ним став Саватєєв Андрій Ігорович, який до того був начальником штабу та заступником командира 68 бригади Кримської військово-морської бази ЧФ.

Російський крейсер "Москва" був уражений 13 квітня 2022 року — ракетою "Нептун". У річницю цього удару в Києві показали уламки ракети, яка потопила ворожий корабель.