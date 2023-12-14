У затопленого крейсера "Москва" з'явився новий командир, — розвідка (фото)

Українська розвідка опублікувала витяг з наказу, згідно з яким новим тимчасовим командувачем поставили Андрія Саватєєва.

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Російське міністерство оборони призначило нового командира крейсера "Москва", який українські військові потопили у квітні минулого року. Про це повідомляють у пресслужбі ГУР.

В українській розвідці опублікували виписку із наказу Сергія Шойгу датовану 10 вересням минулого року.

У документі зазначається, що вакантну посаду командира займе Саватєєв Андрій Ігорович. Зокрема, перед цим він обіймав посаду начальника штабу — заступника командира 68-ї бригади Кримської військово-морської бази ЧФ.

Також зазначимо, що на посаду Сатаєєва призначили лише як "тимчасово виконуючого обов’язки".

Фото: Facebook ГУР

Знищення крейсера "Москва"

Флагман Чорноморського флоту РФ був знищений українськими військовими 14 квітня минулого року.

Повідомлялося, що ракетний крейсер "Москва" був підбитий українськими протикорабельними ракетами "Нептун".

На кораблі перебувало 510 людей, з яких вижило лише 58. Вже на наступний день стало відомо про смерть командира Антона Купріна внаслідок пожежі на кораблі.

Росії знадобилося не менше двох тижнів, аби забрати зі знищеного корабля секретну техніку та тіла загиблих моряків. Для цього вони залучили до семи кораблів.

Нагадаємо, наприкінці вересня аналітики повідомляли, що армія Росії не має засобів для збиття протикорабельних ракет "Нептун".

Також весною цього року у Києві показали рештки крейсера "Москва". Зокрема, це одна з найбільших втрат РФ.