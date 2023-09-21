Російським військам нічим збивати українські ракети "Нептун", — аналітики

ЗС РФ не змогли відбити комбіновану атаку з використанням дронів для "перевантаження" ППО і модифікованих для ударів по наземних цілях ракет "Нептун", що ставить під сумнів ефективність їхньої оборони.

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Видання Defence Express проаналізувало питання про те, чи є в розпорядженні російської армії озброєння, в принципі здатне збивати українські протикорабельні ракети "Нептун". Висновки аналітиків на основі даних про атаку ЗСУ по аеродрому "Саки" і коментарів командувача ВМСУ віце-адмірала Олексія Неїжпапи опубліковані в четвер, 21 вересня, на сайті Defence Express.

Сили оборони України завдали удару по аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму в ніч на 21 вересня. Комбіновану атаку з використанням дронів для "перевантаження" російської ППО і модифікованих для ударів по наземних цілях ракет "Нептун" росіяни відбити не змогли, що ставить під сумнів ефективність їхньої протиповітряної оборони.

Атаки по крейсеру "Москва" і фрегату "Адмірал Ессен"

Їжу для роздумів про системи ППО, які є в розпорядженні російської армії, дають також подробиці українських атак на кораблі ВМФ Росії у квітні 2022 року, про які розповів Командувач ВМСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа в коментарі для американського видання The Wall Street Journal.

Віце-адмірал розповів, що український протикорабельний комплекс "Нептун" навесні 2022 року фактично вперше проходив випробування зі стрільбою по реальних цілях. У той момент військові кораблі російського флоту блокували чорноморські порти України і намагалися висадити морський десант на узбережжі біля Одеси.

Неїжпапа підтвердив, що перед атакою на російський флагман "Москва" також був атакований фрегат "Адмірал Ессен". Фрегат зазнав серйозних пошкоджень, але затоплений не був.

В атаці на "Адмірал Ессен" показовим є той факт, що екіпаж фрегата використовував для захисту від ракет "Нептун" не корабельні системи ППО, а засоби радіоелектронного блокування.

Слід зазначити, що на крейсері "Москва" на момент його затоплення було встановлено:

64 пускові установки під корабельну версію С-300Ф "Форт";

4 пускові установки ЗРК "Оса-МА";

6 шестиствольних артустановок АК-630 калібру 30-мм.

Аналіз фотографій крейсера після ураження ракетами "Нептун" показує, що жодна з цих систем ППО навіть не була приведена в бойове положення. Аналітики вважають, що детонація зенітних ракет посилила пошкодження, отримані флагманом ЧФ РФ.

Ймовірною причиною того, що росіяни навіть не спробували використати корабельну ППО, аналітики називають "нездатність побачити" наближення ракет "Нептун".

ППО фрегата "Адмірал Ессен" включала такі засоби:

дві шестиствольні артустановки АК-360;

дві пускові установки на 12 боєголівок ЗРК "Штиль-1" з боєкомплектом 24 ракети 9М317 від ЗРК "Бук-2".

Росія заявляє, що "Штиль-1" здатний збивати повітряні цілі на дистанції від 2,5 км до 50 км і на висоті від 5 м до 15 кілометрів, виконуючи залпи ракет зі швидкістю раз на 2 секунди. Але з якихось причин, на "Адміралі Ессені" теж не задіяли кінетичні засоби ППО, а застосували радіоелектронні "глушилки".

Ці епізоди свідчать про те, що російська армія просто не має на своєму озброєнні засобів, здатних збивати ракети "Нептун". Однак остаточні висновки на підставі фактів, наведених командувачем ВМСУ і виданням Defence Express, робити поки що зарано.

Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов повідомив, що удар по Криму було завдано модифікованими ракетами "Нептун" і розповів про знищені цілі.

Раніше військовий оглядач Олександр Коваленко заявив, що російський флот фактично залишився без атомних ракетних крейсерів, а за останні 30 років Росія не змогла навіть відремонтувати наявні у неї БДК.

Також Фокус розповів, коли Україна зможе знищити Чорноморський флот. Експерти кажуть, що російські кораблі перебувають у пастці.